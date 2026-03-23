Nuria Piera presenta lo que descubrió la PN sobre español asesinado en Valverde

La investigación señala que el crimen fue orquestado por su esposa, Patria Erdania Gómez Jiménez, motivada por intereses económicos

La periodista Nuria Piera sobre el asesinato del empresario español Antonio Jiménez López en la provincia de Valverde, República Dominicana. Aunque inicialmente parecía un crimen sin pistas, la Policía Nacional determinó que fue un asesinato planificado.

El cuerpo de Jiménez López fue encontrado en su vehículo con un disparo en la cabeza.

La investigación señala que el crimen fue orquestado por su esposa, Patria Erdania Gómez Jiménez, motivada por intereses económicos relacionados con los bienes de la víctima en España y República Dominicana.

La esposa contrató a amigos de la familia para ejecutar el plan, pagando un total de 400,000 pesos por el asesinato.

Tras meses de investigación y el análisis de cámaras de seguridad, las autoridades arrestaron a seis personas por asociación de malhechores y homicidio.