¡Última Hora! Presidente Abinader deja sin efecto toda exploración minera en San Juan, priorizando la protección de las fuentes acuíferas y la seguridad alimentaria de la nación por encima de los intereses extractivos.

En una decisión histórica que marca un triunfo sin precedentes para los defensores del medio ambiente y los agricultores del sur, el gobierno dominicano ha emitido una resolución definitiva.

Esta medida pone fin a años de tensión, marchas y reclamos sociales contra proyectos como el de la minera GoldQuest, garantizando que el «Granero del Sur» siga siendo una tierra de producción agrícola y no de excavación.

La provincia de San Juan de la Maguana respira aliviada. Tras años de incertidumbre y de una lucha social constante, el presidente Luis Abinader ha tomado una decisión categórica: el cese definitivo de cualquier permiso o concesión para la exploración y explotación minera en la provincia, protegiendo así el corazón agrícola de la República Dominicana.

Esta medida gubernamental cierra la puerta a proyectos controversiales, principalmente el «Proyecto Romero» impulsado por la empresa canadiense GoldQuest, el cual pretendía extraer oro y cobre en la zona de la Cordillera Central, justo donde nacen los principales afluentes de la región.

Un triunfo para los defensores del medio ambiente y los agricultores del sur

La decisión del Poder Ejecutivo se fundamenta en estudios técnicos y medioambientales que confirmaban el alto riesgo que representaba la minería para el Río San Juan y la Presa de Sabaneta.

San Juan es conocido históricamente como el «Granero del Sur» debido a su inmensa capacidad para producir arroz, habichuelas, maíz y otros rubros esenciales para la canasta básica dominicana.

Permitir el uso de químicos pesados, como el cianuro, y la remoción de millones de toneladas de tierra en la cuenca alta del río, representaba una amenaza de contaminación irreversible que habría condenado a muerte la agricultura del valle y dejado sin agua potable a miles de familias.

El resultado de la resistencia del pueblo sanjuanero

Esta cancelación no fue un regalo fortuito; es el resultado directo de la resistencia del pueblo sanjuanero. Durante los últimos años, la provincia fue escenario de manifestaciones multitudinarias.

Marchas y vigilias: Agricultores, estudiantes, sacerdotes, activistas y comerciantes se unieron en un solo grito: «El agua vale más que el oro». Las calles de San Juan y de la capital fueron testigos de marchas pacíficas exigiendo la salida de las maquinarias.

Agricultores, estudiantes, sacerdotes, activistas y comerciantes se unieron en un solo grito: «El agua vale más que el oro». Las calles de San Juan y de la capital fueron testigos de marchas pacíficas exigiendo la salida de las maquinarias. Rechazo unánime: Organizaciones como el Comité Suroeste Unido por el Agua y la Vida, la Iglesia Católica y los gremios de regantes formaron un bloque indestructible, argumentando que el oro beneficiaría solo a multinacionales, mientras que la sequía y la contaminación se quedarían en el pueblo.

Organizaciones como el Comité Suroeste Unido por el Agua y la Vida, la Iglesia Católica y los gremios de regantes formaron un bloque indestructible, argumentando que el oro beneficiaría solo a multinacionales, mientras que la sequía y la contaminación se quedarían en el pueblo. El debate nacional: El tema escaló hasta convertirse en un punto de agenda nacional, obligando a las autoridades de Medio Ambiente y al Palacio Nacional a escuchar el clamor de una región que se negaba a ser destruida.

Presidente Abinader deje sin efecto toda exploración minera

El hecho de que el presidente Abinader deje sin efecto toda exploración minera en San Juan establece un precedente monumental en la política medioambiental del país.

Envía un mensaje claro a los inversionistas internacionales: el desarrollo económico no puede estar por encima de los recursos naturales críticos, como el agua, y la soberanía alimentaria.

El conflicto de San Juan concluye hoy con una victoria de la vida sobre el extractivismo. Queda ahora el reto para el Estado de impulsar verdaderas políticas de desarrollo agrícola, ecoturismo e inversión en tecnología para los campesinos del sur, demostrando que la verdadera riqueza de San Juan no está enterrada en forma de oro, sino en la fertilidad de su tierra y en la voluntad inquebrantable de su gente.