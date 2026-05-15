El Ministerio de Cultura ha dado inicio oficial a la Noche Larga de Museos 2026, para acercar a las familias dominicanas a nuestras raíces, el arte y la historia. Con entrada totalmente gratuita, la celebración comenzará hoy viernes 15, continuará el sábado 16 y el domingo 17 de mayo.

Si buscas un plan diferente, educativo y lleno de entretenimiento, esta es la oportunidad perfecta para recorrer nuestros recintos históricos bajo la magia de la noche.

La Noche Larga de Museos se ha convertido en una de las tradiciones culturales más exitosas del país. Durante estos tres días, los principales museos y centros culturales no solo extienden su horario habitual hasta altas horas de la noche, sino que transforman sus espacios en escenarios vivos llenos de dinamismo.

¿Qué encontrarás en la Noche Larga de Museos 2026?

El Ministerio de Cultura ha preparado una cartelera sumamente variada para garantizar que personas de todas las edades puedan disfrutar del evento. Más allá de simplemente observar las exposiciones permanentes, los visitantes tendrán acceso a una programación interactiva que incluye:

Visitas guiadas teatralizadas: Personajes históricos cobrarán vida para contar los secretos y anécdotas de la época colonial y republicana.

Personajes históricos cobrarán vida para contar los secretos y anécdotas de la época colonial y republicana. Presentaciones artísticas: Música en vivo, conciertos acústicos, presentaciones de ballet folclórico y obras de teatro en las plazas y patios de los museos.

Música en vivo, conciertos acústicos, presentaciones de ballet folclórico y obras de teatro en las plazas y patios de los museos. Talleres infantiles y juveniles: Espacios creativos donde los más pequeños podrán pintar, hacer manualidades y aprender sobre nuestra identidad cultural de forma divertida.

Espacios creativos donde los más pequeños podrán pintar, hacer manualidades y aprender sobre nuestra identidad cultural de forma divertida. Exposiciones temporales exclusivas: Muestras de arte contemporáneo, fotografía y artesanía local instaladas especialmente para este fin de semana.

Un recorrido por nuestra historia

Aunque las actividades se desarrollan en diferentes puntos, la Ciudad Colonial de Santo Domingo y la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte son los epicentros de esta celebración. Durante este fin de semana, el público podrá acceder sin costo a recintos emblemáticos que resguardan el patrimonio de la nación.

Se espera una asistencia masiva de dominicanos y turistas que aprovecharán la exoneración del pago de entrada para redescubrir espacios vitales de nuestra identidad.

Recomendaciones para disfrutar al máximo

Para que tu experiencia durante la Noche Larga de Museos 2026 sea inolvidable, te sugerimos seguir estos consejos:

Planifica tu ruta: Revisa la cartelera oficial en las redes sociales del Ministerio de Cultura para saber a qué hora son los conciertos o talleres que más te interesan. Usa ropa y calzado cómodo: Prepárate para caminar bastante, especialmente si decides recorrer las calles adoquinadas de la Zona Colonial. Llega temprano: Aunque el evento se extiende hasta la noche, las filas para entrar a los museos más populares pueden ser largas. Cuida el patrimonio: Recuerda que estás visitando espacios históricos. Sigue las instrucciones del personal, no toques las obras de arte y mantén el orden en las salas.

La Noche Larga de Museos 2026 es una invitación abierta para que las calles se llenen de vida, las familias compartan y nuestra historia se mantenga vibrante.

¡No te quedes en casa y únete a esta gran fiesta cultural de tres días!