Nicolás Maduro: “Venezuela sufrió una agresión militar de extrema gravedad”

Nicolás Maduro declaró que Venezuela sufrió una “agresión militar de extrema gravedad” atribuida a Estados Unidos y decretó un estado de conmoción exterior en todo el país

Nicolás Maduro denunció que Venezuela fue víctima de una “agresión militar de extrema gravedad” atribuida a Estados Unidos, luego de las explosiones y sobrevuelos registrados en la madrugada en Caracas y otras regiones del país.

En un mensaje transmitido por cadena nacional, Maduro anunció la activación de un estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, medida que busca “proteger los derechos de la población y garantizar el funcionamiento de las instituciones”.

Aseguró que las detonaciones ocurridas cerca de Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota y otras instalaciones estratégicas forman parte de un ataque aéreo. “Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, expresó, al tiempo que convocó a organizaciones sociales y políticas a una movilización general.

Asimismo, informó que Venezuela presentará denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados, acusando a Estados Unidos de violar la soberanía nacional y de intentar controlar recursos estratégicos como el petróleo.

La situación ha generado alarma internacional, mientras ciudadanos continúan reportando escenas de tensión en distintos puntos de la capital y gobiernos de la región piden respuestas urgentes.

Mientras la población permanece alerta y la comunidad internacional observa con preocupación, el país enfrenta un momento decisivo que podría marcar el rumbo de su estabilidad política y social en los próximos días.

Nicolás Maduro declaró que Venezuela sufrió una “agresión militar de extrema gravedad”

Nicolás Maduro declaró que Venezuela sufrió una “agresión militar de extrema gravedad”