Más Contenido

    Nicolás Maduro es trasladado a la Corte Federal, para su primera comparecencia judicial

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    Hoy lunes 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro enfrenta su primera audiencia judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York.

    La sesión está programada para el mediodía y marcará el inicio formal del proceso en su contra.

    nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para (1)
    nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para (1)

    Cargos principales

    • Conspiración de narcoterrorismo.
    • Conspiración para importar cocaína a EE. UU..
    • Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
    • Conspiración para poseer armamento de guerra
    nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para
    nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para

    Escenarios posibles

    • Si se declara culpable: el proceso podría resolverse en semanas con una reducción de pena, según especialistas.
    • Si se declara inocente: el juicio podría extenderse entre 1 y 2 años, con audiencias y conformación del jurado.
    • Posible condena: acumulación de penas que podrían sumar entre 80 y 100 años de prisión, equivalente a cadena perpetua.

    Hoy lunes 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro enfrenta su primera audiencia judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York.

    La sesión está programada para el mediodía y marcará el inicio formal del proceso en su contra.

    nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para (1)
    nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para (1)

    Cargos principales

    • Conspiración de narcoterrorismo.
    • Conspiración para importar cocaína a EE. UU..
    • Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
    • Conspiración para poseer armamento de guerra
    nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para
    nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para

    Escenarios posibles

    • Si se declara culpable: el proceso podría resolverse en semanas con una reducción de pena, según especialistas.
    • Si se declara inocente: el juicio podría extenderse entre 1 y 2 años, con audiencias y conformación del jurado.
    • Posible condena: acumulación de penas que podrían sumar entre 80 y 100 años de prisión, equivalente a cadena perpetua.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados