Nicolás Maduro es trasladado a la Corte Federal, para su primera comparecencia judicial

Hoy lunes 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro enfrenta su primera audiencia judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York.
La sesión está programada para el mediodía y marcará el inicio formal del proceso en su contra.
Cargos principales
- Conspiración de narcoterrorismo.
- Conspiración para importar cocaína a EE. UU..
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
- Conspiración para poseer armamento de guerra
Escenarios posibles
- Si se declara culpable: el proceso podría resolverse en semanas con una reducción de pena, según especialistas.
- Si se declara inocente: el juicio podría extenderse entre 1 y 2 años, con audiencias y conformación del jurado.
- Posible condena: acumulación de penas que podrían sumar entre 80 y 100 años de prisión, equivalente a cadena perpetua.