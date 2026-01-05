Nicolás Maduro es trasladado a la Corte Federal, para su primera comparecencia judicial

Hoy lunes 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro enfrenta su primera audiencia judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York.

La sesión está programada para el mediodía y marcará el inicio formal del proceso en su contra.

nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para (1)

Cargos principales

Conspiración de narcoterrorismo .

. Conspiración para importar cocaína a EE. UU. .

. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos .

. Conspiración para poseer armamento de guerra

nicolás maduro es trasladado a la corte federal del distrito sur de manhattan, nueva york, para

Escenarios posibles