Nacho Estrella habla de su amistad con Don Miguelo

Confiesa que compone la mayoría de sus canciones y, aunque ninguna se ha «pegado», sigue trabajando duro.

Es Temprano Todavía con el artista y humorista Nacho Estrella comparte anécdotas sobre su vida, su carrera musical y su estilo de humor.

Explica cómo surgió su frase característica «Saludos y los niños» durante la pandemia inspirada en La Escuelota.

Expone con humor su particular teoría de por qué no se debe «pasear» el alcohol y su compromiso con la «solidaridad» al beber.

Confiesa que compone la mayoría de sus canciones y, aunque ninguna se ha «pegado», sigue trabajando duro.