Murales emblemáticos de Santiago | Dominicana Quiero Verte

Este proyecto inició cambiando paredes grafitadas con mensajes vandálicos en diferentes puntos de la ciudad por arte público, por murales, pensando en el rescate de la imagen identitaria de Santiago

Sobre todo irnos a lo que son sus barrios, la historia de ellos, la reivindicación de los mismos y la autoestima a través de ver ese rescate de la imagen identitaria de cada comunidad

Unidos a raíz de ver primero la historia de cada barrio, indagar la historia, indagar sus personajes, lo que sucedió antes para reconectarnos con lo que fue desde la identidad, desde sus raíces. Los artistas primero hacen un boceto, hacemos lo que es, hicimos una historia de esa comunidad y desde ahí entonces hacemos el planeamiento y ejecutamos la historia de Santiago.

