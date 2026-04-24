El COE mantiene 20 provincias y el Distrito Nacional en Alerta

El Centro de Operaciones Especiales (COE) actualizó su boletín meteorológico manteniendo a 20 provincias y al Distrito Nacional bajo alerta ante el riesgo de inundaciones. Con dos provincias en alerta roja, ocho en amarilla y diez en verde, las autoridades del INDOMET advierten que un sistema frontal casi estacionario seguirá provocando fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

El Centro de Operaciones Especiales (COE) mantiene 02 provincias en alerta roja,08 en amarilla y aumenta 10 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen, que un sistema frontal casi estacionario al norte del país, en combinación con los efectos del viento cálido del sureste, favorecen los desarrollos nubosos y la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En alerta roja están:

Puerto Plata

Espaillat

En alerta amarilla están:

San José de Ocoa

Monte Cristi

Santiago

María Trinidad Sánchez

Hermanas Mirabal

Samaná

La Vega

Monseñor Nouel

En alerta verde:

San Juan

Elías Piña

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

Santiago Rodríguez

Santo Domingo

Distrito Nacional

San Cristóbal

Hato Mayor

Monte Plata

Pera vía

Valverde

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en la costa atlántica el INDOMET, recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas

embarcaciones, permanecer en puerto desde la Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a viento y olas anormales, así como también, por visibilidad reducida por las lluvias y descargas eléctricas.