El COE mantiene 20 provincias y el Distrito Nacional en Alerta

El Centro de Operaciones Especiales (COE) actualizó su boletín meteorológico manteniendo a 20 provincias y al Distrito Nacional bajo alerta ante el riesgo de inundaciones. Con dos provincias en alerta roja, ocho en amarilla y diez en verde, las autoridades del INDOMET advierten que un sistema frontal casi estacionario seguirá provocando fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.
El Centro de Operaciones Especiales (COE) mantiene 02 provincias en alerta roja,08 en amarilla y aumenta 10 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen, que un sistema frontal casi estacionario al norte del país, en combinación con los efectos del viento cálido del sureste, favorecen los desarrollos nubosos y la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
En alerta roja están:
Puerto Plata
Espaillat
En alerta amarilla están:
San José de Ocoa
Monte Cristi
Santiago
María Trinidad Sánchez
Hermanas Mirabal
Samaná
La Vega
Monseñor Nouel
En alerta verde:
San Juan
Elías Piña
Duarte (en especial el Bajo Yuna)
Santiago Rodríguez
Santo Domingo
Distrito Nacional
San Cristóbal
Hato Mayor
Monte Plata
Pera vía
Valverde
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, en la costa atlántica el INDOMET, recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas
embarcaciones, permanecer en puerto desde la Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a viento y olas anormales, así como también, por visibilidad reducida por las lluvias y descargas eléctricas.