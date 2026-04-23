MITUR arranca proyectos de infraestructura en Barahona y Bahoruco

El Ministerio de Turismo (MITUR) dio el primer palazo para dejar iniciadas una serie de obras de infraestructura y acondicionamiento en las provincias de Barahona y Bahoruco.

Con el objetivo de seguir apostando por el despegue definitivo del turismo en la región Enriquillo, el Ministerio de Turismo (MITUR) dio el primer palazo para dejar iniciadas una serie de obras de infraestructura y acondicionamiento en las provincias de Barahona y Bahoruco.

Estas intervenciones, ejecutadas a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), forman parte del plan integral del Gobierno dominicano para diversificar la oferta turística del país, poniendo en valor los atractivos naturales y culturales del «Sur Profundo».

Las obras proyectadas incluyen el acondicionamiento de vías de acceso a los principales balnearios y playas, la recuperación de espacios públicos, construcción de aceras y contenes, así como la instalación de iluminación en zonas estratégicas de ambas provincias.

Impacto esperado de las obras:

Fortalecimiento del Ecoturismo: Las mejoras en la infraestructura facilitarán el acceso seguro a los destinos ecológicos y ríos de Bahoruco, y a la zona costera de Barahona, atrayendo a turistas nacionales e internacionales.

Las mejoras en la infraestructura facilitarán el acceso seguro a los destinos ecológicos y ríos de Bahoruco, y a la zona costera de Barahona, atrayendo a turistas nacionales e internacionales. Dinamización de la economía local: La construcción de estos proyectos genera empleos directos para los residentes de la zona y, una vez concluidos, beneficiarán a los pequeños y medianos comerciantes, artesanos y guías turísticos locales.

La construcción de estos proyectos genera empleos directos para los residentes de la zona y, una vez concluidos, beneficiarán a los pequeños y medianos comerciantes, artesanos y guías turísticos locales. Seguridad y ornato: La rehabilitación y correcta iluminación de las vías públicas garantizará una experiencia más cómoda y segura tanto para los visitantes como para las comunidades anfitrionas.

«El desarrollo turístico del Sur es una prioridad innegociable. Con estas obras en Barahona y Bahoruco, no solo estamos embelleciendo los destinos, sino que estamos creando las bases para que estas comunidades vivan del turismo de manera digna y sostenible», se destacó durante el acto de inicio de los trabajos.

Con esta millonaria inversión, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de descentralizar la inversión pública, asegurando que el crecimiento del sector impacte de manera directa en la calidad de vida de los dominicanos en todas las provincias.

Con infomación de Presidencia de la República Dominicana