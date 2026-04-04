Ministro Kelvin Cruz inaugura Juegos de Semana Santa 2026 en 18 provincias

Las actividades incluyen fútbol, baloncesto y más, con personal capacitado para coordinar y garantizar el desarrollo de las jornadas.

Por Noticias SIN

Boca Chica. – Los Juegos de Semana Santa 2026 ya están en marcha tras el acto de apertura celebrado en la playa de este municipio, encabezado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

El rescate de estos juegos, tras años de ausencia, está compuesto por actividades recreativas para toda la familia, que serán desarrolladas en 18 provincias del país.

Durante el discurso de apertura, pronunciado ante cientos de vacacionistas que abarrotaron el balneario del litoral Este con motivo de las festividades de la Semana Santa, Cruz llamó a la integración de los dominicanos para compartir momentos de ocio en estos campamentos, que se realizan desde este jueves hasta el próximo domingo.

El Ministerio de Deportes ha querido poner en el radar de la República Dominicana el deporte. Hemos querido que cada dominicano tenga una atracción y una opción distinta en cada rincón del país en 18 provincias, en 24 puntos específicos.

«Estaremos por toda la Semana Santa dándole deporte de calidad para todos los dominicanos y las dominicanas que visitan los diferentes puntos turísticos», dijo el ministro.

Cruz estuvo acompañado por Ramón Candelaria, alcalde de Boca Chica; Félix De León, director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO); Dulce Quiñones, viceministra de Trabajo; Yaina Morales, subdirectora de Turismo; y los viceministros de Deportes Leopoldo Portes, Kennedy Vargas, Franklin de la Mota y Samuel Taveras.

El COE, Politur, Digesett y la Policía Nacional, entre otras instituciones, son entidades aliadas para la realización de los juegos.

Localidades de los Juegos

Entre las localidades figuran Jarabacoa y el complejo deportivo de La Vega; en el Distrito Nacional, La Ciénaga y Capotillo; y en la provincia Santo Domingo, Boca Chica —“que siempre ha sido nuestro campamento principal”, dijo Teruel—, el Parque del Este y Pedro Brand.

También se desarrollarán en Pedernales (malecón), Barahona (Playa Paraíso), Monte Plata (Playa Comatillo), El Seibo (Miches), San Cristóbal (Najayo) y Moca (Gaspar Hernández).

Asimismo, en San Pedro de Macorís (Juan Dolio), Samaná (Las Terrenas), San Juan de la Maguana (Las Matas de Farfán), Montecristi (Manzanillo y Playa Buen Hombre), La Romana (Playa Caleta), Nagua (Arroyo Salado), La Altagracia (Playa Macao), Independencia (balneario Boca de Cachón) y Puerto Plata (Maimón y Sosúa).

Deportes y Actividades

Entre las actividades se incluyen fútbol, baloncesto 3×3, voleibol de playa, boxeo, sóftbol, ajedrez, dominó, carreras de sacos y competencias de velocidad en la arena.

Cada campamento contará con personal capacitado, bajo la dirección del viceministro técnico de Deportes, Fernando Teruel, incluyendo recreólogos, entrenadores y monitores, quienes estarán disponibles desde este jueves hasta el domingo para coordinar las actividades y garantizar el buen desarrollo de las jornadas.