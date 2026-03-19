Milagros Germán: “Estamos viviendo tiempos controversiales” | Alfombra Roja Premios Soberano 2026

Reflexiona sobre el futuro de la televisión y la importancia de mantener una comunicación con valores y entretenimiento de calidad en la era digital

Milagros Germán comparte detalles sobre su vestuario, mencionando que lleva un diseño de Pronovias y joyas de Tiffany.

En la entrevista, discute su papel en el horario estelar (Prime Time), expresando que más que presión, siente alegría y responsabilidad hacia el público que la sigue. Reflexiona sobre el futuro de la televisión y la importancia de mantener una comunicación con valores y entretenimiento de calidad en la era digital.

Finalmente, opina sobre los tiempos controversiales que vivimos, llamando a la concordia y a reducir el chisme en los medios.