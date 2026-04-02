Martha Heredia revela que está trabajando en una película sobre su vida

La artista dominicana Martha Heredia comparte detalles sobre su vida personal, carrera profesional y futuros proyectos.

Martha reflexiona sobre su participación en los Premios Soberano, donde destacó por su homenaje a artistas fallecidos. Comenta su versatilidad musical, incursionando exitosamente en el merengue y el típico además de la balada.

La cantante habla con entusiasmo sobre su matrimonio con un cantante mexicano, a quien conoció durante una colaboración musical. Comparte su felicidad en su rol como madre de un bebé de 5 meses y cómo la estabilidad familiar ha impactado positivamente su vida.

Martha Heredia revela en exclusiva que actualmente está trabajando en una película sobre su vida. Indica que el guion ya está terminado y que espera comenzar la producción este año, con la posibilidad de que ella misma participe en la actuación.