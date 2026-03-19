Martha Candela y La Fiera Típica en la Alfombra Roja Premios Soberano 2026

Marta Candela anuncia su intención de fusionar la música típica con un mensaje cristiano y La Fiera Típica expresa su deseo de realizar una colaboración con urbano Shadow Blow.

La cantante cristiana Marta Candela y el merenguero típico La Fiera Típica juntos en la Alfombra Roja.

La Fiera Típica expresa su deseo de realizar una colaboración con el artista urbano Shadow Blow.

Y Marta Candela reflexiona sobre el fenómeno de que el público secular baile y cante su música cristiana con sabor a pueblo y ritmo de mambo.

Marta Candela anuncia su intención de fusionar la música típica con un mensaje cristiano.