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    Martha Candela y La Fiera Típica en la Alfombra Roja Premios Soberano 2026

    Soberano
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    Marta Candela anuncia su intención de fusionar la música típica con un mensaje cristiano y La Fiera Típica expresa su deseo de realizar una colaboración con urbano Shadow Blow.

    La cantante cristiana Marta Candela y el merenguero típico La Fiera Típica juntos en la Alfombra Roja.

    La Fiera Típica expresa su deseo de realizar una colaboración con el artista urbano Shadow Blow.

    Y Marta Candela reflexiona sobre el fenómeno de que el público secular baile y cante su música cristiana con sabor a pueblo y ritmo de mambo.

    Marta Candela anuncia su intención de fusionar la música típica con un mensaje cristiano.

    Marta Candela anuncia su intención de fusionar la música típica con un mensaje cristiano y La Fiera Típica expresa su deseo de realizar una colaboración con urbano Shadow Blow.

    La cantante cristiana Marta Candela y el merenguero típico La Fiera Típica juntos en la Alfombra Roja.

    La Fiera Típica expresa su deseo de realizar una colaboración con el artista urbano Shadow Blow.

    Y Marta Candela reflexiona sobre el fenómeno de que el público secular baile y cante su música cristiana con sabor a pueblo y ritmo de mambo.

    Marta Candela anuncia su intención de fusionar la música típica con un mensaje cristiano.

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