Marilyn Manson acusado de abuso sexual y físico

La actriz y ex prometida del artista, Evan Rachel Wood, lidera el grupo de mujeres que lo acusa. Por su parte, Manson dice que todos sus relaciones íntimas han sido consensuadas.

Brian Warner conocido en el mundo de la música como Marilyn Manson pasó a formar parte del grupo de hombres del ámbito artístico acusados por abuso sexual. La primera acusación contra el cantante fue realizada por la actriz Evan Rachel Wood, el pasado primero de febrero.

Wood mantuvo una relación larga con el artista. Comenzaron a salir cuando ella tenía sólo 19 años mientras Manso contaba con 38 años de edad. Incluso llegaron a estar comprometidos. Sin embargo, la actriz aseguró que el intérprete de “This is the new shit” abusó “horriblemente” de ella sexual y físicamente durante años.

Pero hay más. Otras supuestas víctimas de Manson se han manifestado también y Evan Wood las apoya. Al respecto dijo: “Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que le han permitido antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”.

Y en efecto, a la acusación de Wood se le sumaron los testimonios de otras cuatro mujeres que aseguran haber sufrido abusos por parte de la estrella de rock años atrás. Una de ellas es Rose McGowan, quien fue pareja del cantante entre 1997 y 2001. Ella escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“Estoy con Evan Rachel Wood y otras mujeres valientes que han hablado. Se necesitan años para recuperarse del abuso y les envió fuerzas en su viaje hacia la recuperación. Que se revele la verdad. Que comience la curación”.

Habrá investigación

Ante las acusaciones realizadas por las féminas y debido a que algunos de los hechos denunciados habrían ocurrido en California, la senadora por ese estado Susan Rubio, solicitó al Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, abrir una investigación ante las acusaciones contra Manson.

Parte de la carta enviada por la senadora para formalizar su solicitud, señala que “dado que algunos de los supuestos casos contra el Sr. Warner (Marilyn Manson) está en California, estoy especialmente alarmada. Las personas que se involucran en este tipo de abuso suelen ser delincuentes en serie. Si estas acusaciones son ciertas y no se lleva a cabo ninguna investigación, estaremos fallando a las víctimas y permitiendo que un posible perpetrador continúe abusando de víctimas desprevenidas. No se debe permitir que eso suceda”, indica el documento.

Manso se defiende

Por su parte, Marilyn Manson al enterarse de las acusaciones realizadas en su contra las rechazó. Aseguró que “mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo y de por qué, otros eligen ahora tergiversar el pasado, esa es la verdad”.

Pero, pese a sus palabras, las declaraciones que lo aluden ya empezaron a traerle consecuencias en su carrera. El sello discográfico Loma Vista Recordings aseguró que el cantante no volvería a trabajar con ellos. Mientras que la serie “American Gods” eliminará una interpretación suya de un capítulo que todavía no ha sido emitido.

Vieja historia

Las acusaciones por agresión sexual contra Manson datan de 2018 cuando fiscales del condado de Los Ángeles, se negaron a presentar cargos en su contra por acusaciones de agresión sexual que se remontan a 2011. Alegaron que estaban limitados por estatutos de prescripción y falta de corroboración. El acusador en ese caso fue identificado como un conocido de Manson. El artista negó entonces las acusaciones a través de su abogado.