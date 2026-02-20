Más Contenido

    Mariasela Álvarez agradece a Jhon Wayne RD por rap en honor a su trayectoria

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    También menciona la próxima emisión final del programa en febrero, pero asegura que no es un adiós, sino un «hasta luego»

    Mariasela Álvarez agradece a Jhon Wayne RD por un rap que compuso en honor a su trayectoria.

    El rap elogia a Mariasela como reina de belleza, comunicadora y arquitecta, destacando su profesionalismo, coherencia y la trayectoria de su programa Esta Noche Mariasela.

    También menciona la próxima emisión final del programa en febrero, pero asegura que no es un adiós, sino un «hasta luego».

    También menciona la próxima emisión final del programa en febrero, pero asegura que no es un adiós, sino un «hasta luego»

    Mariasela Álvarez agradece a Jhon Wayne RD por un rap que compuso en honor a su trayectoria.

    El rap elogia a Mariasela como reina de belleza, comunicadora y arquitecta, destacando su profesionalismo, coherencia y la trayectoria de su programa Esta Noche Mariasela.

    También menciona la próxima emisión final del programa en febrero, pero asegura que no es un adiós, sino un «hasta luego».

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados