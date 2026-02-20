Mariasela Álvarez agradece a Jhon Wayne RD por rap en honor a su trayectoria

También menciona la próxima emisión final del programa en febrero, pero asegura que no es un adiós, sino un «hasta luego»

Mariasela Álvarez agradece a Jhon Wayne RD por un rap que compuso en honor a su trayectoria.

El rap elogia a Mariasela como reina de belleza, comunicadora y arquitecta, destacando su profesionalismo, coherencia y la trayectoria de su programa Esta Noche Mariasela.

También menciona la próxima emisión final del programa en febrero, pero asegura que no es un adiós, sino un «hasta luego».