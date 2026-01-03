María Corina Machado: “estamos preparados para tomar el poder”

Señaló que, ante la negativa del régimen a aceptar una salida negociada, Estados Unidos cumplió su promesa de hacer valer la justicia.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la líder opositora María Corina Machado emitió un comunicado en el que celebró el inicio de la justicia internacional contra el mandatario y convocó a los venezolanos a organizarse para la transición democrática.

Machado afirmó que “Maduro enfrenta desde hoy la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”. Señaló que, ante la negativa del régimen a aceptar una salida negociada, Estados Unidos cumplió su promesa de hacer valer la justicia.

La dirigente subrayó que “llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país”, y planteó como objetivos inmediatos poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer de vuelta a los hijos que emigraron.

En su mensaje, Machado reconoció a Edmundo González Urrutia como “legítimo Presidente de Venezuela” y exigió que sea asumido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática”, expresó.

La líder opositora también dirigió un llamado a la diáspora venezolana para movilizar gobiernos y ciudadanos del mundo en apoyo a la reconstrucción del país.

Machado indica que es el inicio de la transición democrática, llama a la organización ciudadana y exige que González Urrutia asuma de inmediato como presidente legítimo.

Con un cierre cargado de emotividad, aseguró: “¡Venezuela será libre! Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

El mensaje de Machado marca un punto de quiebre en la crisis venezolana: con Maduro bajo custodia internacional, la oposición busca legitimar una transición democrática encabezada por Edmundo González Urrutia.

Su llamado a la movilización ciudadana, tanto dentro como fuera del país, refleja la urgencia de consolidar un nuevo orden político.

En medio de la tensión regional y las reacciones internacionales, la dirigente insiste en que “Venezuela será libre”, proyectando un horizonte de esperanza y cambio tras años de lucha.