Manuel Cruz «Mi historia puede inspirar a muchos jóvenes»

En una entrevista de Jatnna Tavárez a Manuel Cruz, un reconocido abogado, analista, comunicador y especialista en geopolítica en la República Dominicana destaca «Mi historia puede inspirar a muchos jóvenes»

Manuel Cruz, un reconocido abogado, analista, comunicador y especialista en geopolítica en la República Dominicana destaca su trayectoria, su lucha contra la adversidad y su visión sobre la comunicación actual

En una entrevista de Jatnna Tavárez a Manuel Cruz, un reconocido abogado, analista, comunicador y especialista en geopolítica en la República Dominicana destaca la trayectoria de Cruz, su lucha contra la adversidad y su visión sobre la comunicación actual.

Manuel Cruz relata cómo su infancia en el barrio Domingo Sabio estuvo marcada por carencias materiales, recordando específicamente un año escolar que no pudo cursar por falta de zapatos. Este evento fue el motor que lo impulsó a estudiar y a convertirse en profesor para inspirar a otros jóvenes.

Cruz enfatiza que, aunque el estudio no es una solución mágica, es la herramienta fundamental que permite a los jóvenes de escasos recursos acceder a oportunidades y espacios que antes consideraban inalcanzables.

Analiza cómo la disrupción de las redes sociales ha cambiado el panorama informativo. Cruz argumenta que estas plataformas han expuesto comportamientos preexistentes en la sociedad, y defiende la necesidad de una comunicación basada en el prestigio, la credibilidad y la verificación de datos frente a la viralidad vacía.

Relata momentos difíciles de su vida, como cuando recibió amenazas directas debido a su labor como director de transporte del Gran Santo Domingo, destacando que su postura frontal en los medios no busca generar temor, sino respeto y debate objetivo.

Al final del encuentro, Cruz menciona la creación de un «centro de pensamiento» dedicado a la geopolítica, un proyecto motivado por la influencia positiva de figuras como Consuelo Despradel.