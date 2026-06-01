Este batallón delata a su comandante en el Show de Raymond y Miguel

Un divertido sketch del programa «El Show de Raymond y Miguel», el batallón delata a su comandante.

El comandante del programa «El Show de Raymond y Miguel» cuestiona a sus soldados porque alguien ha estado difundiendo el rumor de que él le tiene miedo a la vacuna.

El comandante intenta poner orden en un grupo de soldados muy desorganizados, expresando su frustración por la falta de disciplina.

El comandante cuestiona a sus soldados porque alguien ha estado difundiendo el rumor de que él le tiene miedo a la vacuna.

El comandante interroga a sus hombres para descubrir quién lo desacreditó ante otro batallón. Finalmente, el soldado apodado «Carita Limpia» termina revelando la verdad.

«Carita Limpia» cuenta que, aunque el comandante presume de ser un hombre de guerra valiente, él mismo presenció cómo el comandante gritaba cuando vio la jeringa durante el proceso de vacunación militar.

Es una pieza de humor característico de los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes, enfocada en el estilo de parodia militar.