Jatnna Tavárez destaca su filosofía de vida de convertir las experiencias negativas en aprendizajes

En este video el comunicador Iván Ruiz y la reconocida comunicadora dominicana Jatnna Tavárez en el programa Énfasis, ambos reflexionan sobre la trayectoria profesional, la evolución de la televisión y la importancia de la actitud ante la vida.

Jatnna destaca su filosofía de vida de convertir las experiencias negativas en aprendizajes. Menciona la importancia de no estancarse, ser vulnerable y mantener la esencia personal a pesar del paso del tiempo.

Discuten sobre la importancia de anticiparse a los acontecimientos en lugar de reaccionar tarde, usando como analogía no quedarse atrás en la «cola del autobús» y recordando la famosa frase de Johnny Ventura sobre los tres tipos de personas: quienes miran pasar las cosas, quienes hacen que las cosas pasen y quienes se preguntan qué pasó.

Jatnna recuerda hitos significativos de su carrera, como los enlaces históricos vía satélite desde Irak junto a Freddy Beras Goico, los cuales marcaron un antes y un después en la televisión dominicana por la dificultad técnica de la época.

Comparte momentos de mucha carga emocional y profesional, como la cobertura en vivo de un atraco a un banco donde una gerente estaba en peligro, y la impotencia vivida durante la cobertura del caso del niño José Rafael Llenas Aybar.

La conversación subraya cómo la inteligencia emocional y la experiencia acumulada desde sus inicios en 1985 le han permitido manejar momentos de crisis frente a las cámaras manteniendo su humanidad y profesionalismo.