Desconectar para aprender: RD frena los celulares en clase

Nueva medida educativa: República Dominicana regula el uso de celulares en escuelas en todos los niveles

El Ministerio de Educación de la República Dominicana ha dado un paso trascendental para regular y restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en clase. Esta medida, que aplica para todos los niveles educativos, busca transformar el ecosistema de aprendizaje, priorizando la concentración y el bienestar emocional de los estudiantes.

En la era digital, incluso las bibliotecas se llenan de pantallas. Cuatro jóvenes concentrados en sus móviles, rodeados de saber impreso.

Con esta decisión, el país se suma a una tendencia global creciente de limitar la tecnología no supervisada en los centros educativos para combatir la distracción masiva y mejorar el rendimiento académico.

¿En qué consiste exactamente la regulación?

La nueva disposición establece directrices claras sobre cómo, cuándo y para qué se pueden utilizar los dispositivos móviles dentro de los recintos escolares. La norma no busca aislar a los estudiantes de la tecnología, sino integrarla de manera consciente y puramente educativa.

La tecnología en manos de los jóvenes. Cuatro niños, cada uno con su móvil, parecen absortos en el contenido de sus pantallas.

Los puntos clave de la medida incluyen:

Restricción en horario de clases: Los estudiantes no podrán utilizar sus celulares personales durante las horas de instrucción académica, a menos que exista una indicación directa del docente.

Los estudiantes no podrán utilizar sus celulares personales durante las horas de instrucción académica, a menos que exista una indicación directa del docente. Alcance universal: La norma es aplicable para todos los niveles del sistema educativo (Nivel Inicial, Primario y Secundario).

La norma es aplicable para todos los niveles del sistema educativo (Nivel Inicial, Primario y Secundario). Gestión del dispositivo: Las escuelas deberán establecer protocolos para el resguardo de los equipos durante la jornada escolar o exigir que permanezcan apagados y guardados en las mochilas.

Las escuelas deberán establecer protocolos para el resguardo de los equipos durante la jornada escolar o exigir que permanezcan apagados y guardados en las mochilas. Sanciones escalonadas: El incumplimiento de esta norma conllevará medidas disciplinarias que van desde el llamado de atención verbal hasta la retención temporal del dispositivo y la notificación a los padres.

Las razones detrás de la decisión

La decisión de regular los teléfonos inteligentes en el entorno escolar responde a múltiples estudios y levantamientos realizados por las autoridades educativas y psicólogos.

La tecnología en el aula: ¿aliada o distracción? Estos estudiantes parecen más interesados en sus móviles que en la lección.

A continuación, se detallan los motivos principales que impulsaron esta normativa:

Motivo Principal Impacto Esperado con la Regulación Déficit de Atención Reducir las interrupciones constantes por notificaciones y mejorar la retención de información. Ciberacoso (Cyberbullying) Disminuir las grabaciones no consentidas y el acoso digital dentro del horario escolar. Socialización Deficiente Fomentar la interacción cara a cara y el juego físico durante los periodos de receso. Rendimiento Académico Aumentar las calificaciones al eliminar una de las mayores fuentes de distracción en el aula.

Las excepciones: La tecnología como aliada pedagógica

Un niño concentrado estudia y toma notas mientras consulta información en su teléfono móvil. Un ejemplo de la educación moderna.

Las autoridades han sido enfáticas en aclarar que esta regulación no es una prohibición absoluta a la tecnología. El uso de celulares, tabletas y computadoras seguirá siendo permitido única y exclusivamente cuando cumplan un propósito pedagógico.

Para que un dispositivo pueda ser utilizado en el aula, debe cumplirse lo siguiente:

Planificación docente: El uso del equipo debe estar justificado dentro de la planificación de la clase del día.

El uso del equipo debe estar justificado dentro de la planificación de la clase del día. Supervisión directa: El maestro debe guiar y monitorear activamente la actividad digital que realizan los alumnos.

El maestro debe guiar y monitorear activamente la actividad digital que realizan los alumnos. Herramientas específicas: Solo se permitirá el acceso a aplicaciones, plataformas de investigación o simuladores educativos previamente aprobados por el centro.

El rol de la familia en la transición

Una familia reunida en el sofá, pero cada miembro está inmerso en su propio dispositivo móvil. Un momento de conexión digital en el hogar.

La implementación exitosa de esta normativa requiere del apoyo incondicional de los padres y tutores. El Ministerio de Educación ha hecho un llamado a las familias para que conversen con sus hijos sobre la importancia de desconectarse durante las horas de estudio.

Para casos de emergencia donde los padres necesiten contactar a sus hijos, las vías de comunicación oficiales serán las líneas telefónicas de las direcciones y secretarías de cada centro educativo, garantizando así la seguridad y el flujo de información sin interrumpir el proceso de aprendizaje.