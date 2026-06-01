Inicia la temporada ciclónica, intenso calor y Polvo del Sahara

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Inicia la temporada ciclónica con intenso calor y Polvo del Sahara. Alta presión frena lluvias, pero habrá aguaceros aislados en el interior.

Niña se cubre los ojos del sol con la mano.
intenso calor y Polvo del Sahara

Hoy lunes marca un hito importante en nuestro calendario meteorológico: el inicio oficial de la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México.

Sin embargo, el protagonista inmediato en nuestro territorio no será la lluvia, sino un ambiente sumamente caluroso dominado por partículas de polvo sahariano. A continuación, te detallo el panorama completo.

Sol poniente sobre montañas en un cielo crepuscular.
Polvo del Sahara que permanecerá suspendida en la atmósfera durante las próximas 72 horas

Alta presión y Polvo del Sahara dominarán el clima

Actualmente, las condiciones meteorológicas sobre la nación están siendo gobernadas por un sistema de alta presión. Este fenómeno actúa como un escudo que limita significativamente la humedad en nuestra área de pronóstico.

En combinación con este sistema, tenemos la incursión de una densa nube de Polvo del Sahara que permanecerá suspendida en la atmósfera durante las próximas 72 horas. Esto mantendrá un cielo de aspecto brumoso y contribuirá a una sensación térmica bastante calurosa en todo el territorio nacional.

Aguaceros aislados para el interior del país

Aunque predominará el clima seco y caluroso en gran parte de la geografía, no guardes el paraguas del todo si te encuentras en el interior.

La presencia de una vaguada al norte de nuestra área y el tránsito de una onda tropical sobre el Mar Caribe aportarán la inestabilidad suficiente para provocar aguaceros aislados y tronadas durante horas de la tarde, afectando específicamente a las provincias del interior del país.

Pronóstico detallado por provincias

A pesar de las variaciones locales, la constante será el calor sofocante. Recuerda mantenerte bien hidratado, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición directa al sol.

ProvinciaCondiciones MeteorológicasTemp. MínimaTemp. Máxima
SantiagoTemperaturas calurosas y polvo en suspensión. Aguaceros aislados en la tarde.20/22 °C33/35 °C
Puerto PlataNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.21/23 °C32/34 °C
DuarteNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.21/23 °C30/32 °C
ConstanzaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.14/16 °C25/27 °C
PeraviaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.22/24 °C31/33 °C
San Pedro de MacorísNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C30/32 °C
La RomanaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.21/23 °C30/32 °C
La VegaTemperaturas calurosas y polvo en suspensión. Aguaceros aislados en la tarde.21/23 °C31/33 °C
Monseñor NouelNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C31/33 °C
San CristóbalNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C30/32 °C
SamanáNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C30/32 °C
Monte CristiNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C32/34 °C
AzuaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.22/24 °C30/32 °C
San JuanTemperaturas calurosas y polvo en suspensión. Aguaceros aislados en la tarde.18/20 °C30/32 °C
BarahonaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.21/23 °C31/33 °C
La AltagraciaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.22/24 °C31/33 °C

Boletín elaborado por los meteorólogos: José Medina y Jonnathan Feliz.

Inicia la temporada ciclónica con intenso calor y Polvo del Sahara. Alta presión frena lluvias, pero habrá aguaceros aislados en el interior.

Niña se cubre los ojos del sol con la mano.
intenso calor y Polvo del Sahara

Hoy lunes marca un hito importante en nuestro calendario meteorológico: el inicio oficial de la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México.

Sin embargo, el protagonista inmediato en nuestro territorio no será la lluvia, sino un ambiente sumamente caluroso dominado por partículas de polvo sahariano. A continuación, te detallo el panorama completo.

Sol poniente sobre montañas en un cielo crepuscular.
Polvo del Sahara que permanecerá suspendida en la atmósfera durante las próximas 72 horas

Alta presión y Polvo del Sahara dominarán el clima

Actualmente, las condiciones meteorológicas sobre la nación están siendo gobernadas por un sistema de alta presión. Este fenómeno actúa como un escudo que limita significativamente la humedad en nuestra área de pronóstico.

En combinación con este sistema, tenemos la incursión de una densa nube de Polvo del Sahara que permanecerá suspendida en la atmósfera durante las próximas 72 horas. Esto mantendrá un cielo de aspecto brumoso y contribuirá a una sensación térmica bastante calurosa en todo el territorio nacional.

Aguaceros aislados para el interior del país

Aunque predominará el clima seco y caluroso en gran parte de la geografía, no guardes el paraguas del todo si te encuentras en el interior.

La presencia de una vaguada al norte de nuestra área y el tránsito de una onda tropical sobre el Mar Caribe aportarán la inestabilidad suficiente para provocar aguaceros aislados y tronadas durante horas de la tarde, afectando específicamente a las provincias del interior del país.

Pronóstico detallado por provincias

A pesar de las variaciones locales, la constante será el calor sofocante. Recuerda mantenerte bien hidratado, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición directa al sol.

ProvinciaCondiciones MeteorológicasTemp. MínimaTemp. Máxima
SantiagoTemperaturas calurosas y polvo en suspensión. Aguaceros aislados en la tarde.20/22 °C33/35 °C
Puerto PlataNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.21/23 °C32/34 °C
DuarteNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.21/23 °C30/32 °C
ConstanzaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.14/16 °C25/27 °C
PeraviaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.22/24 °C31/33 °C
San Pedro de MacorísNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C30/32 °C
La RomanaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.21/23 °C30/32 °C
La VegaTemperaturas calurosas y polvo en suspensión. Aguaceros aislados en la tarde.21/23 °C31/33 °C
Monseñor NouelNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C31/33 °C
San CristóbalNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C30/32 °C
SamanáNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C30/32 °C
Monte CristiNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.20/22 °C32/34 °C
AzuaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.22/24 °C30/32 °C
San JuanTemperaturas calurosas y polvo en suspensión. Aguaceros aislados en la tarde.18/20 °C30/32 °C
BarahonaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.21/23 °C31/33 °C
La AltagraciaNubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión.22/24 °C31/33 °C

Boletín elaborado por los meteorólogos: José Medina y Jonnathan Feliz.

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