Inicia la temporada ciclónica, intenso calor y Polvo del Sahara

Inicia la temporada ciclónica con intenso calor y Polvo del Sahara. Alta presión frena lluvias, pero habrá aguaceros aislados en el interior.

intenso calor y Polvo del Sahara

Hoy lunes marca un hito importante en nuestro calendario meteorológico: el inicio oficial de la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México.

Sin embargo, el protagonista inmediato en nuestro territorio no será la lluvia, sino un ambiente sumamente caluroso dominado por partículas de polvo sahariano. A continuación, te detallo el panorama completo.

Polvo del Sahara que permanecerá suspendida en la atmósfera durante las próximas 72 horas

Alta presión y Polvo del Sahara dominarán el clima

Actualmente, las condiciones meteorológicas sobre la nación están siendo gobernadas por un sistema de alta presión. Este fenómeno actúa como un escudo que limita significativamente la humedad en nuestra área de pronóstico.

En combinación con este sistema, tenemos la incursión de una densa nube de Polvo del Sahara que permanecerá suspendida en la atmósfera durante las próximas 72 horas. Esto mantendrá un cielo de aspecto brumoso y contribuirá a una sensación térmica bastante calurosa en todo el territorio nacional.

Aguaceros aislados para el interior del país

Aunque predominará el clima seco y caluroso en gran parte de la geografía, no guardes el paraguas del todo si te encuentras en el interior.

La presencia de una vaguada al norte de nuestra área y el tránsito de una onda tropical sobre el Mar Caribe aportarán la inestabilidad suficiente para provocar aguaceros aislados y tronadas durante horas de la tarde, afectando específicamente a las provincias del interior del país.

Pronóstico detallado por provincias

A pesar de las variaciones locales, la constante será el calor sofocante. Recuerda mantenerte bien hidratado, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición directa al sol.

Provincia Condiciones Meteorológicas Temp. Mínima Temp. Máxima Santiago Temperaturas calurosas y polvo en suspensión. Aguaceros aislados en la tarde. 20/22 °C 33/35 °C Puerto Plata Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 21/23 °C 32/34 °C Duarte Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 21/23 °C 30/32 °C Constanza Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 14/16 °C 25/27 °C Peravia Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 22/24 °C 31/33 °C San Pedro de Macorís Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 20/22 °C 30/32 °C La Romana Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 21/23 °C 30/32 °C La Vega Temperaturas calurosas y polvo en suspensión. Aguaceros aislados en la tarde. 21/23 °C 31/33 °C Monseñor Nouel Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 20/22 °C 31/33 °C San Cristóbal Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 20/22 °C 30/32 °C Samaná Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 20/22 °C 30/32 °C Monte Cristi Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 20/22 °C 32/34 °C Azua Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 22/24 °C 30/32 °C San Juan Temperaturas calurosas y polvo en suspensión. Aguaceros aislados en la tarde. 18/20 °C 30/32 °C Barahona Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 21/23 °C 31/33 °C La Altagracia Nubes dispersas, temperaturas calurosas y polvo en suspensión. 22/24 °C 31/33 °C

Boletín elaborado por los meteorólogos: José Medina y Jonnathan Feliz.