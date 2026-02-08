Manny Machado agradece designación como capitán del equipo dominicano en el Clásico Mundial

Machado agradece la confianza de Nelson Cruz y la gerencia para liderar el conjunto quisqueyano.

REDACCIÓN.– El estelar antesalista de Grandes Ligas Manny Machado expresó su agradecimiento y emoción tras ser designado capitán del equipo dominicano que jugará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, destacando el orgullo que representa volver a vestir el uniforme nacional y portar la bandera tricolor en una nueva competencia internacional.

A través de un mensaje dirigido al país, Machado agradeció a Nelson Cruz, al equipo directivo y a la gerencia por la confianza depositada en él para asumir el liderazgo del conjunto quisqueyano.

«No tengo palabras para describir lo que siento al ponerme este uniforme otra vez, con la bandera por delante y arriba siempre. Desde niño ha sido un sueño y se va a hacer realidad una vez más», expresó el jugador.

El pelotero resaltó el respaldo constante del pueblo dominicano y aseguró que cada vez que representa al país lo hace motivado por el amor, el cariño y la fe que recibe de los fanáticos.

«Siempre juego este juego por ustedes, por todo el apoyo que nos dan. Es un honor enorme vestir el uniforme dominicano«, afirmó.

Expectativas para el Clásico Mundial

Machado manifestó su confianza en el talento y la unión del grupo, al asegurar que el equipo actual cuenta con las herramientas necesarias para conquistar un nuevo campeonato.

«Lo hicimos una vez y lo podemos hacer otra vez. Con el equipo que tenemos y la unión que existe, podemos lograr ese sueño, no solo para nosotros, sino para el país entero», señaló.