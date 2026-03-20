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    Luz García es Premiada como Presentadora del Año en Premios Soberano 2026

    Soberano
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    Es una de las grandes ganadoras de la noche, obteniendo también premios en las categorías de podcast y revista semanal.

    Luz García se lleva la estatuilla de la categoría presentadora de televisión

    Es una de las grandes ganadoras de la noche, obteniendo también premios en las categorías de podcast y revista semanal.

    Luz García expresa su agradecimiento a Dios, dedica el premio a su hijo Miguel Ángel, a su equipo de trabajo y al público dominicano por su apoyo durante más de 25 años de trayectoria.

    Es una de las grandes ganadoras de la noche, obteniendo también premios en las categorías de podcast y revista semanal.

    Luz García se lleva la estatuilla de la categoría presentadora de televisión

    Es una de las grandes ganadoras de la noche, obteniendo también premios en las categorías de podcast y revista semanal.

    Luz García expresa su agradecimiento a Dios, dedica el premio a su hijo Miguel Ángel, a su equipo de trabajo y al público dominicano por su apoyo durante más de 25 años de trayectoria.

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