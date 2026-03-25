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    Los mejores vestidos en los Premios Soberano según Radhames Espiritu

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    Los premios han sido cruciales para el crecimiento de la moda dominicana, sirviendo como plataforma para diseñadores consagrados y emergentes

    Radhamés Espíritu, analiza los mejores vestuarios de la alfombra roja de los Premios Soberano.

    Se destaca cómo los premios han sido cruciales para el crecimiento de la moda dominicana, sirviendo como plataforma para diseñadores consagrados y emergentes.

    Radhamés elogia la conducción de Sofía Sanabria en la alfombra y menciona el trabajo de estilismo realizado con figuras como Albert MenaEvelina Rodríguez y Milly Uribe.

    Los premios han sido cruciales para el crecimiento de la moda dominicana, sirviendo como plataforma para diseñadores consagrados y emergentes

    Radhamés Espíritu, analiza los mejores vestuarios de la alfombra roja de los Premios Soberano.

    Se destaca cómo los premios han sido cruciales para el crecimiento de la moda dominicana, sirviendo como plataforma para diseñadores consagrados y emergentes.

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