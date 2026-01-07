Más Contenido

    Los dictadores se creen Dioses «Se está haciendo justicia con la captura de Nicolás Maduro»

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    El Dr. Ray Guevara enfatiza la importancia de cuidar y fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad en República Dominicana

    El Dr. Milton Ray Guevara, abogado constitucionalista. Tocó temas que incluyen:

    • Situación en Venezuela: El Dr. Ray Guevara comparte la posición del presidente Abinader respecto a Venezuela, condenando la dictadura de Maduro y el fraude electoral. Se discute la situación de los derechos humanos en Venezuela, las acusaciones de la Corte Penal Internacional y la migración masiva de venezolanos. También se menciona la postura del Partido Comunista de Venezuela, que critica al gobierno de Maduro.
    • Enseñanzas para República Dominicana: El Dr. Ray Guevara enfatiza la importancia de cuidar y fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad en República Dominicana, destacando la alternancia en el poder y la estabilidad del país en contraste con la situación venezolana.
    • Cambios en el Gobierno y la Consultoría Jurídica: Felicita al presidente Abinader por el nombramiento de Jorge Subero como consultor jurídico del poder ejecutivo, elogiando su experiencia y probidad.

    El Dr. Ray Guevara enfatiza la importancia de cuidar y fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad en República Dominicana

    El Dr. Milton Ray Guevara, abogado constitucionalista. Tocó temas que incluyen:

    • Situación en Venezuela: El Dr. Ray Guevara comparte la posición del presidente Abinader respecto a Venezuela, condenando la dictadura de Maduro y el fraude electoral. Se discute la situación de los derechos humanos en Venezuela, las acusaciones de la Corte Penal Internacional y la migración masiva de venezolanos. También se menciona la postura del Partido Comunista de Venezuela, que critica al gobierno de Maduro.
    • Enseñanzas para República Dominicana: El Dr. Ray Guevara enfatiza la importancia de cuidar y fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad en República Dominicana, destacando la alternancia en el poder y la estabilidad del país en contraste con la situación venezolana.
    • Cambios en el Gobierno y la Consultoría Jurídica: Felicita al presidente Abinader por el nombramiento de Jorge Subero como consultor jurídico del poder ejecutivo, elogiando su experiencia y probidad.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados