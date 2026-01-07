Los dictadores se creen Dioses «Se está haciendo justicia con la captura de Nicolás Maduro»

El Dr. Ray Guevara enfatiza la importancia de cuidar y fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad en República Dominicana
El Dr. Milton Ray Guevara, abogado constitucionalista. Tocó temas que incluyen:
- Situación en Venezuela: El Dr. Ray Guevara comparte la posición del presidente Abinader respecto a Venezuela, condenando la dictadura de Maduro y el fraude electoral. Se discute la situación de los derechos humanos en Venezuela, las acusaciones de la Corte Penal Internacional y la migración masiva de venezolanos. También se menciona la postura del Partido Comunista de Venezuela, que critica al gobierno de Maduro.
- Enseñanzas para República Dominicana: El Dr. Ray Guevara enfatiza la importancia de cuidar y fortalecer el sistema democrático y la institucionalidad en República Dominicana, destacando la alternancia en el poder y la estabilidad del país en contraste con la situación venezolana.
- Cambios en el Gobierno y la Consultoría Jurídica: Felicita al presidente Abinader por el nombramiento de Jorge Subero como consultor jurídico del poder ejecutivo, elogiando su experiencia y probidad.