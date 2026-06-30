Lluvias por onda tropical y calor extremo en el país

Una onda tropical provocará aguaceros y tormentas hoy. Además, el polvo del Sahara mantendrá temperaturas muy altas.

Las condiciones meteorológicas en la República Dominicana estarán divididas hoy entre las lluvias provocadas por la incidencia de una onda tropical y un ambiente sumamente caluroso que afectará a todo el territorio nacional.

Evolución de las precipitaciones

El patrón de lluvias variará su intensidad y ubicación a medida que avance la jornada:

Durante la mañana: Desde la madrugada y en las primeras horas del día, se pronostican chubascos hacia la zona costera y el este, afectando directamente a provincias como La Altagracia, El Seibo, Samaná, Santo Domingo y San Cristóbal .

Desde la madrugada y en las primeras horas del día, se pronostican chubascos hacia la zona costera y el este, afectando directamente a provincias como . Durante la tarde: La inestabilidad y la actividad lluviosa se desplazarán y concentrarán hacia el interior. Se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y áreas aledañas.

Sensación térmica muy elevada

A pesar de las lluvias, no habrá tregua con el calor. Continuaremos experimentando una sensación térmica muy elevada debido a la combinación de las altas temperaturas propias de la época, el aumento de la humedad y la persistente presencia de polvo del Sahara en nuestra masa de aire.

Recomendaciones para enfrentar el calor: Hidrátese con frecuencia, bebiendo abundante agua.

Utilice ropa ligera, preferiblemente de colores claros.

Evite la exposición prolongada y directa a los rayos del sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y sus alrededores, se espera un clima variable que combinará momentos de sol con la probabilidad de lluvias puntuales: