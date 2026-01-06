Más Contenido

    ¿Liberación y Transición? El futuro hacia la democracia de Venezuela

    Julio Borges, ex-presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y miembro del Partido Primero Justicia desde Valencia, España, ofrece su perspectiva sobre el futuro de Venezuela y los pasos hacia la democracia.

    Borges afirma que Venezuela está en este primer paso con la partida de Maduro y Cilia Flores para ser llevados ante la justicia.

    Piensa en los presos políticos y en aquellos que fueron asesinados por el régimen, reconociendo que, aunque se ha dado un paso gigantesco, la lucha no ha terminado hasta la consolidación de la democracia.

