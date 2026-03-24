Lealtad sin límites: 7 perros escapan de sus captores y recorren 17 km para volver a casa

Este suceso no solo resalta la increíble capacidad de orientación de los perros, sino que refuerza el fuerte vínculo emocional que desarrollan con sus cuidadores

Una asombrosa historia de fidelidad se ha vuelto viral en las últimas horas. Un grupo de siete perros, que habían sido presuntamente robados o retenidos contra su voluntad, lograron burlar a sus captores para emprender un heroico viaje de regreso a su hogar.

Los caninos recorrieron una distancia de 17 kilómetros, enfrentándose a los peligros de la carretera y el cansancio extremo, guiados únicamente por su instinto y el deseo de reencontrarse con su familia. El trayecto, que les tomó varias horas de caminata, terminó con una emotiva llegada que fue captada en video y compartida miles de veces en plataformas como TikTok y X (Twitter).

Sus dueños, quienes ya los daban por perdidos y habían iniciado una búsqueda desesperada, los recibieron entre lágrimas y asombro al verlos aparecer juntos en la puerta de la casa.

Este suceso no solo resalta la increíble capacidad de orientación de los perros, sino que refuerza el fuerte vínculo emocional que desarrollan con sus cuidadores. La historia de «los siete valientes» se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes han perdido a sus mascotas, demostrando que el amor por el hogar puede superar cualquier distancia.