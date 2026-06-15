Víctor Bautista, analizan la gestión comunicacional del presidente Luis Abinader y la evolución de la comunicación política en la era digital.

Pablo McKinney entrevista al periodista y experto en comunicación política Víctor Bautista. En ella, analizan la gestión comunicacional del gobierno del presidente Luis Abinader y la evolución de la comunicación política en la era digital.

Puntos clave tratados:

Bautista señala que, aunque hay buenas intenciones y transparencia, falta una «dirección orquestal». Considera que el presidente Abinader se expone demasiado como portavoz y que esta sobreexposición puede ser contraproducente, sugiriendo que debería reservarse para momentos clave.

Se destaca como un gesto democrático y disruptivo el compromiso del presidente de no buscar una reelección más allá del 2028, aunque Bautista cuestiona el timing del anuncio por cómo afectó la dinámica de su equipo político.