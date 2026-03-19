Las Extremas en Alfombra Roja Premios Soberano 2026

Expresaron su emoción por estar nominadas

Las integrantes del programa «De Extremo a Extremo», conocidas como «Las Extremas», capturaron la atención en la alfombra roja de los Premios Soberano 2026 no solo por sus arriesgados y elegantes looks, sino también por los importantes galardones que algunas de ellas obtuvieron durante la noche

La presentadora Jenny Blanco expresa su emoción por estar nominada por segunda vez y recuerda sus inicios soñando con ser artista.

Verónica muestra su vestido de Ralph Lauren en etiqueta morada.