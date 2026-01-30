La visión es convertir a RD en el nuevo Hub de las Américas, resalta José Gregorio Cabrera

José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet, comparte los logros y planes futuros de la aerolínea dominicana.

Arajet ha inaugurado nuevas oficinas en Santo Domingo, lo que representa un hito importante para la aerolínea que busca revolucionar la industria aérea dominicana.

La empresa ha crecido rápidamente, generando cerca de 800 empleos directos y proyecta superar los 1,000 empleados directos y 2,500 indirectos para 2026.

A principios de 2025, Arajet alcanzó los 2 millones de pasajeros transportados, un logro sin precedentes para una aerolínea en República Dominicana.