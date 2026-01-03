La vicepresidenta de Venezuela admite desconocer el paradero de Nicolás Maduro y Cilia Flores

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que hasta el momento el gobierno desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

En medio de la crisis generada por las explosiones y sobrevuelos militares en Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que hasta el momento el gobierno desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Rodríguez señaló que la situación se mantiene bajo investigación y que las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido durante la madrugada. “No tenemos información precisa sobre el paradero del presidente y de la primera combatiente”, expresó, al tiempo que denunció la ofensiva militar estadounidense como una agresión contra la soberanía nacional.

La declaración se suma a la incertidumbre generada por la publicación del presidente estadounidense Donald Trump en X, donde aseguró que Maduro y Flores fueron capturados y trasladados fuera del país. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación independiente de ese hecho.

La ausencia de información oficial sobre el paradero de los principales líderes del chavismo incrementa la tensión política y social en Venezuela, mientras la comunidad internacional aguarda por mayores detalles en la conferencia de prensa anunciada por Trump.