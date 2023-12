La versión festiva de un deporte de invierno clásico

Hay deportes que, por sus características, solo podemos practicar durante el invierno, y eso los hace aún más especiales.

Por:Maholi Albuez

Santo Domingo.- Con la llegada del mes de diciembre se inicia la cuenta atrás para la Navidad, una época llena de alegrías, regalos, comida y ¡mucho deporte! Si tú también eres un apasionado de los deportes, sean del tipo que sean, y te gustaría vivir estas navidades de una forma diferente, atento a este artículo.

Patinaje sobre hielo

Sí, seguro que estás pensando que pistas de hielo hay en muchas partes y que podemos practicarlo en cualquier momento del año. Sin embargo, el patinaje sobre hielo al aire libre es mucho más divertido y emocionante. Tan solo tendrás que coger ropa deportiva y unos buenos guantes para que el frío no pueda contigo. Te animamos a vivir esta experiencia, seguro que te encanta. Y si tienes peques, llévalos contigo y ya verás como disfrutan y recuerdan siempre ese bonito momento juntos.

Snowboard

El snow es un deporte que nos llena de adrenalina y que solo los que lo han practicado saben de qué hablamos. Aprovecha para hacer una escapada esta Navidad y practica snowboard con tus amigos. Y ya que será época navideña, ¿por qué no le das un toque extra de diversión y te pones algún tipo de disfraz para llamar la atención? Si vas a optar por esta opción y necesitas material deportivo, en nuestra tienda online encontrarás una sección especial con todo lo que te hará falta.

Esquí

¿Te imaginas poder llegar a quemar más de 700 calorías en una hora mientras de diviertes? ¡Con el esquí, puedes! Este deporte, con el que puedes llegar a perder 2 kilos y medio por semana, te ayudará a tonificar el abdomen y tus piernas. ¡Todo lo que buscamos! Y es que, al practicar este ejercicio a temperaturas muy bajas, tu temperatura corporal aumenta y esto te permite adelgazar más rápido. Eso sí, deberás ir preparado con la mejor ropa de esquí, unas botas de esquí cómodas y los esquís y bastones adecuados. Además, te damos un truco, cuánto más inclinada sea la pendiente, más peso estarás perdiendo. ¡Dale duro a esa pista de esquí!

Trineo

¿Hay algo más divertido que tirarse en trineo en familia? Y es que ir a la nieve con los peques y jugar con el trineo es uno de nuestros momentos favoritos del invierno. Sí, seguramente acabes cansadísimo después de arrastrar a los pequeños con el trineo, pero ¿sabes cuántas calorías quemas por hora? Pues, aunque se te pase volando, gastas más de 400 calorías por hora. Nada mal, ¿no? 😉

Alpinismo

Este deporte, también conocido como montañismo, no es fácil. Implica esfuerzo, superación y autocontrol en el camino. Conforme vayas ascendiendo por la montaña, mayor resistencia tendrás que presentar a medida que vayas superando los obstáculos del camino. Eso sí, con él aprenderás a conseguir superarte a ti mismo mientras controlas tu peso y mejoras varios aspectos físicos como la resistencia cardiaca y pulmonar o el flujo sanguíneo. ¡Muy completo!

Mushing, carrera de trineos con perros

¡Una pasada! Si tienes la oportunidad de coger vacaciones, date el placer de viajar a un lugar en el que poder disfrutar de esta experiencia. Los países nórdicos son el lugar perfecto para disfrutar de una escapa y aprovechar para practicar este deporte.

Running navideño: San Silvestre

La San Silvestre no falla. Todos los años se celebra en muchas ciudades de nuestro país, así que si te gusta el running, no dejes pasar la oportunidad de apuntarte a esta carrera llena de diversión. ¿Cuáles de estos deportes has practicado ya? ¿Cuáles te quedan por descubrir? Puedes dejarnos tu respuesta en los comentarios ⬇️ Estaremos encantados de leerte. Y recuerda que en nuestra tienda online Deportes Moya encontrarás una sección especializada para cada deporte donde ponemos a tu disposición la mejor equipación deportiva para que disfrutes de tu deporte favorito con total seguridad.