Se prendió la noche con “El Mayor Clasico y Doble J”

En el programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Albert Mena, reciben al exponente urbano El Mayor Clásico y al humorista Doble J.

Aquí tienes los puntos clave de la conversación con “El Mayor Clasico y Doble J”:

El nuevo estilo de El Mayor: El artista explica que, aunque no es un «tipiquero» de tradición, está explorando una línea de música típica urbana (como su tema Tipi Tipi Bow) porque se adapta a lo que el público demanda actualmente.

El Mayor Clásico se define a sí mismo como un «artista de sonrisas». Durante la entrevista, discuten su faceta como creador de contenido cómico en redes sociales, la cual mantiene activa para conectar con su audiencia.

El Mayor Clasico y Doble J hablan de la evolución del dembow:

Analizan cómo ha cambiado el consumo de música urbana. El Mayor señala que, a diferencia de su época donde los temas duraban meses pegados, hoy en día la audiencia consume contenido mucho más rápido, lo que obliga a los artistas a buscar un equilibrio entre música y contenido constante.

Proyectos y giras de “El Mayor Clasico y Doble J”:

Comenta sobre su éxito internacional, mencionando giras recientes por Europa y sus planes de llevar su propuesta «típica» a Estados Unidos.

Conversan sobre cómo lidia con las críticas en redes sociales, enfatizando que no tiene rivalidad con otros artistas y que se enfoca en su trabajo y en mantener una actitud positiva frente a los comentarios negativos.