Indomet prevé un ambiente mayormente soleado y caluroso

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Para hoy viernes, Instituto dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que predominarán condiciones soleadas en horas matutinas sobre el territorio nacional.

Además, el Indomet espera que en horas de la tarde, se produzcan algunos nublados acompañados de chubascos aislados sobre la llanura oriental, los sistemas montañosos y la zona fronteriza.

Entre las provincias donde se podrían producir lluvias se encuentran:

San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Azua, Barahona, Baoruco, Elias Piña, Hato Mayor, Independencia, San Juan y Pedernales.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con  chubascos aislados en horas matutinas.

Santo Domingo: chubascos ampliamente aislados en la mañana, cambiando a nubosidad dispersa en la tarde.

Este próximo sábado, una atmósfera estable dominará las condiciones atmosféricas, favoreciendo un ambiente soleado, caluroso y de muy escasas precipitaciones sobre el territorio nacional.  Solo se esperan chubascos ampliamente aislados en horas matutinas y al final de la tarde, sobre algunas localidades del litoral costero caribeño, los sistemas montañosos y la llanura oriental.

Resumen: ambiente mayormente soleado y caluroso sobre el país, con chubascos aislados en algunas localidades.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoSoleado  con neblinas matutinas.31/3321/23
Puerto PlataSoleado con ráfagas de viento en la tarde.31/3320/22
DuarteNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.30/3221/23
ConstanzaNubes aisladas a medio nublado en ocasiones.25/2713/15
PeraviaNubes dispersas  a medio nublado con chubasco aislados.31/3321/23
San Pedro de MacorísMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados.30/3220/22
La RomanaMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados.30/3221/23
La VegaNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.30/3217/19
Monseñor NouelNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.30/3219/21
San CristóbalNubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.30/3219/21
SamanáMedio nublado en la tarde  con chubascos aislados.30/3220/22
Monte CristiSoleado con ráfagas de viento en la tarde.31/3320/22
AzuaNubes dispersas, pasando medio nublado con chubascos locales. Ambiente caluroso.31/3318/20
San JuanMedio nublado en la tarde con chubascos distanciaos y ráfagas de viento.29/3117/19
BarahonaNubes dispersas con ráfagas de viento en la tarde.30/3321/23
La AltagraciaMedio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.30/3321/23

Meteorólogos: Claudio Amparo  / Caridad Hernández.-

Para hoy viernes, Instituto dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que predominarán condiciones soleadas en horas matutinas sobre el territorio nacional.

Además, el Indomet espera que en horas de la tarde, se produzcan algunos nublados acompañados de chubascos aislados sobre la llanura oriental, los sistemas montañosos y la zona fronteriza.

Entre las provincias donde se podrían producir lluvias se encuentran:

San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Azua, Barahona, Baoruco, Elias Piña, Hato Mayor, Independencia, San Juan y Pedernales.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con  chubascos aislados en horas matutinas.

Santo Domingo: chubascos ampliamente aislados en la mañana, cambiando a nubosidad dispersa en la tarde.

Este próximo sábado, una atmósfera estable dominará las condiciones atmosféricas, favoreciendo un ambiente soleado, caluroso y de muy escasas precipitaciones sobre el territorio nacional.  Solo se esperan chubascos ampliamente aislados en horas matutinas y al final de la tarde, sobre algunas localidades del litoral costero caribeño, los sistemas montañosos y la llanura oriental.

Resumen: ambiente mayormente soleado y caluroso sobre el país, con chubascos aislados en algunas localidades.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
SantiagoSoleado  con neblinas matutinas.31/3321/23
Puerto PlataSoleado con ráfagas de viento en la tarde.31/3320/22
DuarteNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.30/3221/23
ConstanzaNubes aisladas a medio nublado en ocasiones.25/2713/15
PeraviaNubes dispersas  a medio nublado con chubasco aislados.31/3321/23
San Pedro de MacorísMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados.30/3220/22
La RomanaMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados.30/3221/23
La VegaNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.30/3217/19
Monseñor NouelNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.30/3219/21
San CristóbalNubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.30/3219/21
SamanáMedio nublado en la tarde  con chubascos aislados.30/3220/22
Monte CristiSoleado con ráfagas de viento en la tarde.31/3320/22
AzuaNubes dispersas, pasando medio nublado con chubascos locales. Ambiente caluroso.31/3318/20
San JuanMedio nublado en la tarde con chubascos distanciaos y ráfagas de viento.29/3117/19
BarahonaNubes dispersas con ráfagas de viento en la tarde.30/3321/23
La AltagraciaMedio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.30/3321/23

Meteorólogos: Claudio Amparo  / Caridad Hernández.-

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