Indomet prevé un ambiente mayormente soleado y caluroso

Para hoy viernes, Instituto dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que predominarán condiciones soleadas en horas matutinas sobre el territorio nacional.
Además, el Indomet espera que en horas de la tarde, se produzcan algunos nublados acompañados de chubascos aislados sobre la llanura oriental, los sistemas montañosos y la zona fronteriza.
Entre las provincias donde se podrían producir lluvias se encuentran:
San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, Azua, Barahona, Baoruco, Elias Piña, Hato Mayor, Independencia, San Juan y Pedernales.
Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados en horas matutinas.
Santo Domingo: chubascos ampliamente aislados en la mañana, cambiando a nubosidad dispersa en la tarde.
Este próximo sábado, una atmósfera estable dominará las condiciones atmosféricas, favoreciendo un ambiente soleado, caluroso y de muy escasas precipitaciones sobre el territorio nacional. Solo se esperan chubascos ampliamente aislados en horas matutinas y al final de la tarde, sobre algunas localidades del litoral costero caribeño, los sistemas montañosos y la llanura oriental.
Resumen: ambiente mayormente soleado y caluroso sobre el país, con chubascos aislados en algunas localidades.
|PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Soleado con neblinas matutinas.
|31/33
|21/23
|Puerto Plata
|Soleado con ráfagas de viento en la tarde.
|31/33
|20/22
|Duarte
|Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
|30/32
|21/23
|Constanza
|Nubes aisladas a medio nublado en ocasiones.
|25/27
|13/15
|Peravia
|Nubes dispersas a medio nublado con chubasco aislados.
|31/33
|21/23
|San Pedro de Macorís
|Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.
|30/32
|20/22
|La Romana
|Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.
|30/32
|21/23
|La Vega
|Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
|30/32
|17/19
|Monseñor Nouel
|Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
|30/32
|19/21
|San Cristóbal
|Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.
|30/32
|19/21
|Samaná
|Medio nublado en la tarde con chubascos aislados.
|30/32
|20/22
|Monte Cristi
|Soleado con ráfagas de viento en la tarde.
|31/33
|20/22
|Azua
|Nubes dispersas, pasando medio nublado con chubascos locales. Ambiente caluroso.
|31/33
|18/20
|San Juan
|Medio nublado en la tarde con chubascos distanciaos y ráfagas de viento.
|29/31
|17/19
|Barahona
|Nubes dispersas con ráfagas de viento en la tarde.
|30/33
|21/23
|La Altagracia
|Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.
|30/33
|21/23
Meteorólogos: Claudio Amparo / Caridad Hernández.-