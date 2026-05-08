Cada 8 de mayo, la comunidad internacional se une para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Esta fecha, impulsada desde 2013 por la World Ovarian Cancer Coalition, tiene como objetivo principal crear conciencia, promover un diagnóstico más temprano y reclamar una atención equitativa para todas las mujeres.

Conocido por ser un padecimiento silencioso, este tipo de cáncer es la sexta causa de mortalidad por cáncer en mujeres, cobrando la vida de unas 140.000 pacientes cada año a nivel global.

En este artículo, exploramos cuáles son sus principales síntomas, los factores de riesgo y por qué la detección oportuna del Cáncer de Ovario puede elevar la tasa de supervivencia a más del 90%.

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El Día Mundial del Cáncer de Ovario no es solo una fecha en el calendario; es un llamado urgente a la acción preventiva y al apoyo solidario. Para este año 2026, la campaña global insiste en el mensaje de que ninguna mujer afectada por esta enfermedad debe quedarse atrás, animando además a compartir testimonios y experiencias bajo la iniciativa «Reach for the Scars».

Principal reto del Cáncer de Ovario

A diferencia de otros tipos de cáncer, el cáncer de ovario representa un desafío médico enorme porque sus síntomas iniciales suelen ser muy leves o directamente ausentes. De hecho, muchas veces las señales pueden confundirse fácilmente con problemas digestivos o urinarios comunes.

Esta falta de síntomas claros provoca que, lamentablemente, apenas el 20% de los casos se detecten en sus primeras etapas. Esto es un dato crítico, ya que cuando se diagnostica de forma temprana, el 90% de las mujeres logra sobrevivir más de 5 años. Sin embargo, debido al diagnóstico tardío, tres de cada cuatro casos no logran curarse de manera exitosa.

síntomas del cáncer de ovario

Síntomas del Cáncer de Ovario

La clave para cambiar estas estadísticas está en conocer nuestro cuerpo y no ignorar sus señales. Los especialistas médicos insisten en que, si los siguientes síntomas se mantienen de forma persistente durante más de dos semanas, es fundamental pedir una consulta médica:

Hinchazón abdominal o distensión que progresa con los días.

Sensación de plenitud rápida al ingerir pequeñas cantidades de comida.

Dolor constante en la zona pélvica o abdominal.

Necesidad frecuente de orinar o molestias repentinas al hacerlo.

Cansancio extremo, pérdida anormal de peso, o molestias digestivas continuas como gases e indigestión.

¿quiénes son más vulnerables al cáncer de ovario

¿Quiénes son más vulnerables al Cáncer de Ovario?

Anualmente, se diagnostican casi 250.000 mujeres con este tipo de cáncer en el mundo. Aunque puede afectar a cualquier mujer, existen factores específicos que incrementan el riesgo de padecerlo:

Antecedentes genéticos y familiares: El riesgo aumenta considerablemente si hay antecedentes de cáncer de ovario o mama en familiares de primer grado, como la madre, hermana o hija. Asimismo, las alteraciones hereditarias en los genes BRCA1 y BRCA2 elevan las probabilidades de forma significativa.

El riesgo aumenta considerablemente si hay antecedentes de cáncer de ovario o mama en familiares de primer grado, como la madre, hermana o hija. Asimismo, las alteraciones hereditarias en los genes BRCA1 y BRCA2 elevan las probabilidades de forma significativa. Edad: A medida que avanzan los años, el riesgo de desarrollar este y otros tipos de cáncer es mayor.

A medida que avanzan los años, el riesgo de desarrollar este y otros tipos de cáncer es mayor. Factores hormonales y reproductivos: Situaciones como no haber tenido embarazos, tener una primera menstruación a edad temprana, pasar por una menopausia tardía, o sufrir de condiciones como la endometriosis y la obesidad, son contextos que pueden elevar el riesgo de la paciente.

El Día Mundial del Cáncer de Ovario es una oportunidad vital para difundir información que, literalmente, puede salvar vidas. La concienciación sigue siendo una de nuestras principales herramientas para fomentar la detección precoz.

Conocer tu cuerpo, estar atenta a los síntomas persistentes y mantener chequeos ginecológicos regulares es el paso más importante. Ante cualquier sospecha o anomalía, la consulta oportuna hace toda la diferencia.