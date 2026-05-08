El joven comunicador Dániel Lajara recibió un reconocimiento por parte de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos (ADOCOC), en honor a su destacada influencia en medios seculares y su proyección dentro de la comunicación con valores en la República Dominicana.



La distinción de Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos ADOCOC resalta la incidencia de Dániel Lajara en espacios de alto alcance, donde ha logrado posicionar un discurso alineado a principios cristianos, conectando especialmente con audiencias jóvenes desde plataformas tradicionales y digitales.

El reconocimiento fue otorgado por su “influencia y proyección en los medios seculares”, así como por su compromiso con una comunicación que aporte contenido positivo en entornos de amplia visibilidad.

La ADOCOC es una entidad que agrupa a profesionales de la comunicación enfocados en promover valores cristianos en los medios, impulsando iniciativas que buscan impactar de manera constructiva a la sociedad. En ese contexto, reconocer a figuras emergentes como Lajara refleja la apertura y evolución del sector hacia nuevas generaciones.

Lajara, también ha desarrollado una comunidad como influencer cristiano

Para Lajara, quien también ha desarrollado una comunidad como influencer cristiano, este reconocimiento representa un respaldo a su enfoque y coherencia entre mensaje y plataforma, en un entorno mediático cada vez más competitivo.

Su proyección evidencia una tendencia creciente: jóvenes comunicadores que logran equilibrar presencia en medios tradicionales con una narrativa digital auténtica, aportando una voz distinta dentro del panorama actual.