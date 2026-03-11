La vaguada traerá chubascos pasajeros

En la tarde, se espera otros incrementos de la nubosidad que daría lugar a algunos aguaceros y posibles tronadas

El contenido de humedad empieza a disminuir de manera gradual en nuestra masa de aire, pero la vaguada aún continua aportando algunas condiciones sobre el área, esperándose que ocurran chubascos de manera pasajeras en horas de la mañana en las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras.

En la tarde, se espera otros incrementos de la nubosidad que daría lugar a algunos aguaceros y posibles tronadas en localidades ubicadas en las provincias: Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan y Elias Piña.