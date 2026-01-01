La vaguada continuará incidiendo sobre el país, manteniendo lluvias y tormentas eléctricas

Los mayores acumulados seguirán concentrándose en el este y sureste del país, especialmente durante la noche.

Hoy jueves 1 de enero (Año Nuevo), desde la madrugada y primeras horas de la mañana, la vaguada continuará incidiendo sobre el país, manteniendo las lluvias y tormentas eléctricas en las provincias previamente mencionadas, siendo más intensas y frecuentes en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo y La Romana, entre otras.

Durante la tarde, las precipitaciones continuarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose hacia localidades de la Cordillera Central y el Cibao, como La Vega, Santiago y Espaillat, así como hacia el suroeste, incluyendo San Juan, Elías Piña e Independencia. No obstante, los mayores acumulados seguirán concentrándose en el este y sureste del país, especialmente durante la noche.

Distrito Nacional: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El Gran Santo Domingo: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Cielo con escasas nubes posibles niebla o neblina. 30/32 17/19 Puerto Plata Nubes aisladas y posible niebla o neblina. 28/30 20/22 Duarte Cielo espejado. 28/30 18/20 Constanza Escasas nubes y posible niebla o neblina. 22/24 9/11 Peravia Soleado y despejado. 28/30 20/22 San Pedro de Macorís Escasas nubes. 29/31 19/21 La Romana Nubes aisladas. 29/31 18/20 La Vega Pocas nubes y posibles nieblas o neblinas. 28/30 18/20 Monseñor Nouel Nubes dispersas y posible niebla o neblina. 29/31 18/20 San Cristóbal Soleado. 29/31 18/20 Samaná Nubes dispersas. 28/30 18/20 Monte Cristi Mayormente despejado. 30/32 20/22 Azua Despejado o con escasa nubosidad posible neblina en la zona montañosa. 30/32 17/19 San Juan Despejado con posible niebla o neblina. 31/33 14/16 Barahona Despejado. 30/32 19/21 La Altagracia Nubes aisladas. 29/31 19/21

Meteorólogos: Julio Ordóñez / Jesús Beltre.-