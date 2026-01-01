Más Contenido

    La vaguada continuará incidiendo sobre el país, manteniendo lluvias y tormentas eléctricas

    Los mayores acumulados seguirán concentrándose en el este y sureste del país, especialmente durante la noche.

    Hoy jueves 1 de enero (Año Nuevo), desde la madrugada y primeras horas de la mañana, la vaguada continuará incidiendo sobre el país, manteniendo las lluvias y tormentas eléctricas en las provincias previamente mencionadas, siendo más intensas y frecuentes en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo y La Romana, entre otras.

    Durante la tarde, las precipitaciones continuarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose hacia localidades de la Cordillera Central y el Cibao, como La Vega, Santiago y Espaillat, así como hacia el suroeste, incluyendo San Juan, Elías Piña e Independencia. No obstante, los mayores acumulados seguirán concentrándose en el este y sureste del país, especialmente durante la noche.

    Distrito Nacional: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas  y  ráfagas de viento.

    El Gran Santo Domingo: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
    SantiagoCielo con escasas nubes posibles niebla o neblina.30/3217/19
    Puerto PlataNubes aisladas y posible niebla o neblina.28/3020/22
    DuarteCielo espejado.28/3018/20
    ConstanzaEscasas nubes y posible niebla o neblina.22/249/11
    PeraviaSoleado y despejado.28/3020/22
    San Pedro de MacorísEscasas nubes.29/3119/21
    La RomanaNubes aisladas.29/3118/20
    La VegaPocas nubes y posibles nieblas o neblinas.28/3018/20
    Monseñor NouelNubes dispersas y posible niebla o neblina.29/3118/20
    San CristóbalSoleado.29/3118/20
    SamanáNubes dispersas.28/3018/20
    Monte CristiMayormente despejado.30/3220/22
    AzuaDespejado o con escasa nubosidad posible neblina en la zona montañosa.30/3217/19
    San JuanDespejado con posible niebla o neblina.31/3314/16
    BarahonaDespejado.30/3219/21
    La AltagraciaNubes aisladas.29/3119/21

     Meteorólogos: Julio Ordóñez / Jesús Beltre.-

