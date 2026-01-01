La vaguada continuará incidiendo sobre el país, manteniendo lluvias y tormentas eléctricas

Los mayores acumulados seguirán concentrándose en el este y sureste del país, especialmente durante la noche.
Hoy jueves 1 de enero (Año Nuevo), desde la madrugada y primeras horas de la mañana, la vaguada continuará incidiendo sobre el país, manteniendo las lluvias y tormentas eléctricas en las provincias previamente mencionadas, siendo más intensas y frecuentes en San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo y La Romana, entre otras.
Durante la tarde, las precipitaciones continuarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose hacia localidades de la Cordillera Central y el Cibao, como La Vega, Santiago y Espaillat, así como hacia el suroeste, incluyendo San Juan, Elías Piña e Independencia. No obstante, los mayores acumulados seguirán concentrándose en el este y sureste del país, especialmente durante la noche.
Distrito Nacional: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
El Gran Santo Domingo: nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Cielo con escasas nubes posibles niebla o neblina.
|30/32
|17/19
|Puerto Plata
|Nubes aisladas y posible niebla o neblina.
|28/30
|20/22
|Duarte
|Cielo espejado.
|28/30
|18/20
|Constanza
|Escasas nubes y posible niebla o neblina.
|22/24
|9/11
|Peravia
|Soleado y despejado.
|28/30
|20/22
|San Pedro de Macorís
|Escasas nubes.
|29/31
|19/21
|La Romana
|Nubes aisladas.
|29/31
|18/20
|La Vega
|Pocas nubes y posibles nieblas o neblinas.
|28/30
|18/20
|Monseñor Nouel
|Nubes dispersas y posible niebla o neblina.
|29/31
|18/20
|San Cristóbal
|Soleado.
|29/31
|18/20
|Samaná
|Nubes dispersas.
|28/30
|18/20
|Monte Cristi
|Mayormente despejado.
|30/32
|20/22
|Azua
|Despejado o con escasa nubosidad posible neblina en la zona montañosa.
|30/32
|17/19
|San Juan
|Despejado con posible niebla o neblina.
|31/33
|14/16
|Barahona
|Despejado.
|30/32
|19/21
|La Altagracia
|Nubes aisladas.
|29/31
|19/21
Meteorólogos: Julio Ordóñez / Jesús Beltre.-