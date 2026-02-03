La sorprendente historia de José Guillermo Cortines en un encuentro imperdible Con Jatnna

En una entrevista el actor y cantante José Guillermo Cortines, con Jatnna abarca su trayectoria profesional, su vida familiar y las lecciones que ha aprendido a lo largo de los años.

La presentadora, Jatnna Tavárez, da la bienvenida a José Guillermo Cortines, destacando su carrera como actor y cantante, así como su participación en musicales y obras de teatro. José Guillermo habla sobre sus inicios en televisión en 1995 y cómo una oportunidad lo llevó a otra.

José Guillermo comparte su experiencia de vivir 8 años en Miami, donde trabajaba constantemente, pero priorizaba ver a su hija. Explica que la falta de proyectos estables lo motivó a regresar a República Dominicana, donde ha encontrado un lugar consolidado en los medios.

Destaca la importancia de Nuryn Sanlley en su carrera, mencionando que fue ella quien le dio su primera oportunidad en un escenario y le enseñó mucho sobre sí mismo. Reflexiona sobre cómo Nuryn tuvo una visión para su talento.

Expresa una relación ambivalente con las redes sociales, sintiendo que a veces se pierde demasiado tiempo en ellas, aunque reconoce su importancia actual para la comunicación.