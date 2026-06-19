La soprano dominicana Nathalie Peña Comas inicia una nueva era artística con el estreno de «Esclavo y Amo»

La intérprete rinde un sofisticado homenaje a la memoria de Javier Solís, elevando el clásico latinoamericano hacia una dimensión de World Music junto a instrumentistas de élite mundial.

Por:Severo Rivera

Santo Domingo, República Dominicana. – La aclamada soprano dominicana Nathalie Peña Comas anuncia el estreno global de su nuevo sencillo, «Esclavo y Amo», disponible en todas las plataformas digitales este 19 de junio. Concebida como una reverencia al legado del legendario Javier Solís, la pieza trasciende la nostalgia para convertirse en un puente sonoro que entrelaza la técnica vocal clásica con la riqueza instrumental y rítmica contemporánea.

Nathalie Peña-Comas lanza su nuevo single «Esclavo y Amo». Descubre la portada.

Para Peña Comas, este lanzamiento marca un hito definitivo en su trayectoria, posicionándose como curadora y artífice de un proyecto de alcance global. «Hay canciones que trascienden el tiempo. Canciones que han acompañado historias de amor, despedidas, recuerdos y momentos que permanecen para siempre en la memoria. ‘Esclavo y Amo’ es una de ellas», expresa la artista. «Con gran respeto por el legado del gran Javier Solís, amado en el mundo hispano, hemos querido rendirle homenaje a través de una interpretación diferente, que abraza nuevas influencias y conecta nuestras culturas y sensibilidades musicales».

Lejos de conformarse con las lecturas convencionales del cancionero romántico, la obra propone un ecosistema sonoro inédito. «Este lanzamiento representa mucho más que un sencillo», profundiza Peña Comas. «Es el primer paso de mi sueño artístico que venimos construyendo con ilusión, entrega y mucho corazón. Deseamos que esta versión les conmueva tanto como a nosotros al crearla, y que encuentren un lugar especial en sus vidas».

Esa visión fundacional encontró su materialización bajo la dirección del destacado productor musical Enrique Martínez. «El proyecto nace de una convicción de la extraordinaria Nathalie. Quisimos tomar una dirección distinta, con el propósito de explorar una sonoridad inspirada en el world music y en una visión artística más contemporánea, sin dejar a un lado la esencia y el respeto a la obra», detalla Martínez. «Mi intención fue crear un espacio donde la voz excepcional de Nathalie pudiera revelar nuevas emociones y matices, ofreciendo al público una experiencia fresca, elegante y universal».

Esta reinterpretación exigió la congregación de un ensamble de músicos históricos de primer nivel mundial. La amalgama de texturas incluye la profundidad del Duduk ejecutado por Pedro Eustache (Hans Zimmer), el rigor percusivo del flamenco y la cadencia magistral de leyendas de la música contemporánea como el baterista Vinnie Colaiuta (Sting, Frank Zappa) y el bajista Carlitos Del Puerto (Bruce Springsteen). Todo esto, ensamblado bajo un meticuloso proceso de ingeniería en los Left Way Studios de Los Ángeles, California.