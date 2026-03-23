La postura de la República Dominicana ante la crisis petrolera

Los analistas instan al gobierno a reducir gastos superfluos y suspender compras o viajes innecesarios ante la coyuntura actual.

Se analizan el impacto económico nacional tras el discurso del presidente Luis Abinader.

Se destaca un incremento acumulado de 15 pesos en los precios de las gasolinas en las últimas dos semanas.

El presidente advirtió sobre presiones en la tarifa eléctrica, el transporte y los precios de los alimentos.

Se cuestiona la efectividad de los subsidios gubernamentales (11,500 millones de pesos) frente a la alta carga impositiva recaudada (99,800 millones de pesos).

Los analistas instan al gobierno a reducir gastos superfluos y suspender compras o viajes innecesarios ante la coyuntura actual.

Se enfatiza la necesidad de reducir las pérdidas en las distribuidoras eléctricas antes de considerar más aumentos de tarifa.