La historia de Martha Candela, criticada por llevar la palabra de Dios de manera diferente

Martha Candela, una artista cristiana disruptiva conocida por llevar la palabra de Dios de una manera diferente.

Ella explica que su estilo no fue premeditado, sino que Dios la usa así y que siempre se ha sentido incómoda con la religiosidad tradicional

Martha expresa su descontento con la imposición de vestimenta, peinados y comportamientos uniformes dentro de la iglesia, afirmando que Dios busca la felicidad y la libertad de sus hijos. Aunque es cristiana pentecostal, critica la «esclavitud» y la «religiosidad» excesiva de su denominación, donde «todo es pecado».