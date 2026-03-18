La Ermita del Rosario: El secreto mejor guardado (y más antiguo) de Santo Domingo

Fue en este modesto recinto donde los colonizadores españoles escucharon las primeras misas en tierras americanas.

Mientras miles de turistas recorren las calles empedradas de la Zona Colonial, a solo unos metros, cruzando el río Ozama, se esconde un tesoro que custodia el verdadero origen de la ciudad: La Ermita del Rosario.

Ubicada en Villa Duarte (Santo Domingo Este), esta pequeña edificación es mucho más que un templo religioso; es, según historiadores, la iglesia más antigua del Nuevo Mundo, superando en antigüedad incluso a la famosa Catedral Primada de América.

Un viaje al origen de la fe

La historia cuenta que antes de que la capital se mudara a la margen occidental del río tras el devastador huracán de 1502, la ciudad de Santo Domingo nació del lado oriental. Fue en este modesto recinto donde los colonizadores españoles escucharon las primeras misas en tierras americanas.

Se dice que figuras como Diego Colón y los primeros frailes dominicos caminaron por sus suelos mucho antes de que se levantaran los grandes monumentos que hoy conocemos.

un viaje al origen de la fe

¿Por qué visitarla hoy?

A diferencia de los grandes templos de la Zona Colonial, la Ermita del Rosario destaca por su:

Humildad arquitectónica: Su estructura de piedra y su diseño sencillo transmiten una paz difícil de encontrar en los circuitos turísticos tradicionales.

Su estructura de piedra y su diseño sencillo transmiten una paz difícil de encontrar en los circuitos turísticos tradicionales. Energía Histórica: Al entrar, se siente el peso de más de 500 años de historia. Es un lugar que invita a la reflexión y al silencio.

Al entrar, se siente el peso de más de 500 años de historia. Es un lugar que invita a la reflexión y al silencio. Vistas privilegiadas: Desde su entorno, se puede apreciar una perspectiva distinta de la ciudad y el río, lejos del bullicio.

¿Cómo llegar y qué esperar?

Llegar a la Ermita es sencillo, pero requiere salir de la ruta convencional. Se encuentra en la calle Real de Villa Duarte. Aunque es un monumento nacional, su carácter es pequeño y sagrado, por lo que se recomienda una visita respetuosa.

Si buscas conectar con la raíz más profunda de la identidad dominicana, este es el lugar. Es una parada obligatoria para quienes desean descubrir que la historia de nuestra isla tiene rincones que, aunque humildes, guardan secretos monumentales.