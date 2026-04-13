“La denuncia de Doña Consuelo” en la TeleRealidad del Show de Raymond y Miguel

Doña Consuelo aparece para realizar una de sus clásicas denuncias sobre problemas vecinales y situaciones del país, mezclando el humor con críticas sociales

Una divertida parodia realizada por los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes del reconocido programa dominicano El Show del Mediodía, específicamente enfocada en el concepto de «La TeleRealidad» de Iván Ruiz.

El sketch se divide en varios segmentos cómicos llenos de situaciones absurdas: