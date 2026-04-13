“La denuncia de Doña Consuelo” en la TeleRealidad del Show de Raymond y Miguel

Doña Consuelo aparece para realizar una de sus clásicas denuncias sobre problemas vecinales y situaciones del país, mezclando el humor con críticas sociales
Una divertida parodia realizada por los comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes del reconocido programa dominicano El Show del Mediodía, específicamente enfocada en el concepto de «La TeleRealidad» de Iván Ruiz.
El sketch se divide en varios segmentos cómicos llenos de situaciones absurdas:
- El Mago de Santiago: Un acto de magia fallido donde, a pesar de las promesas de que la guillotina no cortaría nada, los objetos (y casi la cabeza de un voluntario llamado Julio) sufren las consecuencias.
- Encuesta política: Se realiza una llamada telefónica simulada con el expresidente Danilo Medina, quien discute temas electorales y pide una encuesta para comparar su popularidad con la del presidente actual, Luis Abinader.
- La denuncia de Doña Consuelo: La parte central del vídeo, donde Doña Consuelo aparece para realizar una de sus clásicas denuncias sobre problemas vecinales y situaciones del país, mezclando el humor con críticas sociales y ataques cómicos hacia figuras públicas como el regidor Mario Sosa.