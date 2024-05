Junta Central Electoral anuncia procedimientos para el día de las elecciones

Los electores podrán acceder a los recintos electorales a partir de las 7:00 A.M, incluso si no todos los colegios electorales están abiertos.

La Junta Central Electoral (JCE) informa a la ciudadanía y a todos los actores involucrados en el proceso electoral sobre las normativas y procedimientos a seguir durante la jornada electoral del domingo 19 de mayo de 2024, así como durante los procesos de recepción e instalación que se llevarán a cabo el viernes 17 y sábado 18 de mayo de 2024.

**Procedimientos Previos a la Jornada Electoral**

Durante los procesos de recepción e instalación del viernes 17 y sábado 18 de mayo, se permitirá el uso de celulares o cualquier otro dispositivo para grabar o tomar fotografías.

**Día de las Elecciones – Domingo 19 de Mayo**

Se permitirá la entrada a los recintos electorales y sus respectivos colegios a partir de las 5:00 A.M para los Coordinadores de Recintos y desde las 6:00 A.M para los Miembros de Colegios Electorales, Delegados Políticos y sus suplentes, Delegados de Recintos, Técnicos, Facilitadores, Supervisores, Gestores Inclusivos, Prensa, Medios de Comunicación, Observadores Nacionales e Internacionales, Observadores invitados por Partidos Políticos, Funcionarios de la Junta Electoral de la Demarcación y cualquier otro funcionario de la Junta Central Electoral debidamente acreditado.

**Acceso de Electores**

Los electores podrán acceder a los recintos electorales a partir de las 7:00 A.M, incluso si no todos los colegios electorales están abiertos. Las filas deben formarse dentro del recinto electoral y no fuera, salvo en casos de espacio físico limitado.

**Normativas Adicionales**

– **Acompañamiento de Menores:**

Los votantes que sean padres, madres o tutores podrán ingresar con sus menores si no tienen con quién dejarlos. –

**Acceso de Prensa:**

Se permitirá el acceso a la prensa nacional e internacional debidamente acreditada, así como a los medios identificados como tales, aunque no tengan acreditación de la JCE.

– **Vestimenta:**

No se restringirá el acceso a los recintos por razones de vestimenta, excepto en casos de propaganda política.

– **Uso de Celulares:**

No se retendrán los celulares de los votantes, pero se prohíbe tomar fotografías o grabar dentro de los colegios electorales.

– **Proselitismo:**

Se prohíbe el proselitismo político y la instalación de carpas o mesas con fines políticos dentro y en el perímetro de los recintos electorales.

– **Armas:**

Se prohíbe el uso de armas dentro de los recintos electorales, salvo para el personal de seguridad del presidente y vicepresidente de la República, así como los expresidentes y exvicepresidentes.

– **Flujo de Votantes:**

Se invita a los votantes a abandonar el recinto una vez hayan ejercido su derecho al voto para evitar aglomeraciones.

**Durante el Conteo de Votos**

A partir de las 5:00 P.M, una vez concluida la votación, se permitirá la grabación del proceso de escrutinio por parte de los miembros de los colegios electorales, delegados políticos y otros observadores debidamente acreditados.

**Seguridad y Orden**

Se mantendrá despejada la entrada y el perímetro de los recintos electorales de vehículos para facilitar el acceso de los votantes.

Además, se garantizará la cadena de custodia de los equipos y materiales electorales.

La Junta Central Electoral exhorta a todos los involucrados a colaborar para asegurar una jornada electoral ordenada y eficiente, respetando las normativas establecidas para el desarrollo del proceso.