Juan Ariel Jiménez: “Gobierno debe de empezar a reducir sus propios gastos”

Para contrarrestar el alza en los combustibles y alimentos, se discute la importancia de subsidiar el gasoil para el transporte de carga

El Show del Mediodía aborda la crisis económica y el aumento de precios en la República Dominicana a raíz de conflictos internacionales. El economista Juan Ariel Jiménez analiza la situación y propone medidas al gobierno.

Jiménez sugiere al gobierno reducir gastos en áreas como la publicidad estatal, limitar la contribución a los partidos políticos y eliminar el «barrilito» en el Senado.

Para contrarrestar el alza en los combustibles y alimentos, se discute la importancia de subsidiar el gasoil para el transporte de carga, realizar compras conjuntas de fertilizantes y mejorar la infraestructura logística en puertos como Haina.

Se menciona la necesidad urgente de reducir las pérdidas en el sector eléctrico, que actualmente alcanzan el 43%, con el objetivo de ahorrar recursos significativos.