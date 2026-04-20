Jatnna sesentraña el maltrato infantil

Jatnna Tavárez, aborda la grave problemática del maltrato infantil en la República Dominicana en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil.

El panel, compuesto por especialistas como la generala Celeste Janette Jiménez Cabral, la señora Rosa Morillo de CONANI, la señora Laura Torres y el psiquiatra Dr. Edison Rodríguez, analiza las causas, estadísticas y estrategias de prevención y atención.

Se destaca que un 64% de los niños y adolescentes (0 a 14 años) han sufrido algún tipo de violencia. Se mencionan casos extremos, incluyendo incesto y abuso sexual, a menudo normalizados por el miedo a denunciar.

El Dr. Rodríguez enfatiza la necesidad de supervisión parental y propone máximas claras, como no permitir dispositivos personales antes de los 14 años ni acceso a redes sociales sin supervisión antes de los 16.

Se resalta el trabajo de la Policía Nacional y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, que han logrado aumentar la efectividad en la ejecución de órdenes de arresto y asistencia a víctimas.

La señora Rosa Morillo explica la función de estos espacios como último recurso de acogida, donde se trabaja en la restitución de derechos mediante atención médica, psicológica y educativa.

El mensaje central es que la responsabilidad de detener el maltrato es compartida. Se insta a los ciudadanos a no ser indiferentes, a sensibilizarse y a utilizar los canales de denuncia, como el asterisco 211 (Línea Vida).

El programa subraya que, aunque las cifras son dolorosas, la articulación entre el Estado y la sociedad civil está permitiendo visibilizar y atender estos casos con mayor eficacia que en el pasado.