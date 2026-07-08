Iván Gatón: “Apasionado por la música y la literatura”

Iván Gatón revela su amor por la música y la importancia de la literatura, mencionando la influencia de Juan Bosch y su hábito de leer El Quijote

En una entrevista en el programa Es Temprano Todavía con el intelectual y experto en geopolítica, Iván Gatón. Jochy Santos y Albert Mena conversan con él sobre su extensa trayectoria académica y su visión del mundo actual.

Se destaca la amplia experiencia docente de Gatón y su trabajo en la Cancillería, además de sus estudios y conferencias impartidas a nivel internacional.

Gatón analiza el concepto de un «mundo postoccidental», argumentando que Occidente ha perdido sus referentes tradicionales (derecho romano, filosofía griega y cristianismo) y que el futuro global está fuertemente marcado por la demografía.

Sobre la posibilidad de una «Tercera Guerra Mundial», el invitado sugiere que ya estamos en un conflicto «a retazos», condicionado por la interdependencia económica global y la necesidad de evitar el caos energético, citando el caso de Irán.

Gatón comparte su compromiso por fomentar la lectura en los jóvenes, adaptando contenidos a formatos más atractivos (cómics/libros ilustrados) para combatir la naturaleza «vaga» del cerebro y promover el ejercicio intelectual.

El invitado revela su amor por la música (desde la música brasileña hasta los clásicos dominicanos) y la importancia de la literatura, mencionando la influencia de Juan Bosch y su hábito de leer El Quijote.