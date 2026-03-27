Inician las obras de embellecimiento y reordenamiento en Playa Punta Rucia

Las obras incluyen la construcción de un nuevo acceso vial, parqueos organizados y áreas de servicios que facilitarán la llegada de turistas

Puerto Plata sigue consolidándose como el epicentro del desarrollo turístico en el norte del país. Esta semana se ha dado el primer picazo para el inicio de las obras de infraestructura y reordenamiento en la emblemática Playa Punta Rucia. Con este proyecto, el gobierno dominicano busca potenciar este rincón de arenas blancas y aguas cristalinas, garantizando un espacio más moderno, seguro y organizado tanto para los visitantes como para la comunidad local.

Un Impulso al Turismo Sostenible

Infraestructura de Primera: Las obras incluyen la construcción de un nuevo acceso vial, parqueos organizados y áreas de servicios que facilitarán la llegada de turistas. El diseño respeta el entorno natural, buscando un equilibrio entre la modernidad y la belleza virgen que caracteriza a esta zona de la provincia.

Reordenamiento de Vendedores: Uno de los puntos clave es la dignificación del trabajo local. Se crearán módulos comerciales estandarizados para los vendedores y restaurantes de la zona, permitiendo que ofrezcan sus productos en un ambiente higiénico y atractivo, elevando la calidad del servicio al turista.

Conexión con Cayo Arena: Punta Rucia es la puerta de entrada al famoso Cayo Arena. La mejora de la playa principal fortalecerá toda la cadena de valor turística, beneficiando a los boteros y guías locales que transportan a miles de personas hacia el atolón de coral más visitado del Caribe.

Este proyecto no solo embellece el paisaje, sino que es un motor de empleo para la zona de Estero Hondo y alrededores. Al mejorar las condiciones de Punta Rucia, se espera un incremento en la ocupación de hoteles boutique y villas, consolidando a esta playa como un destino de clase mundial dentro de la ‘Novia del Atlántico’.

La renovación de Punta Rucia es una apuesta por un turismo que suma valor a la gente y protege nuestros recursos naturales.